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Харьковские студенты летят в Дубай в рамках конкурса «Архитектор»

Харьковские студенты летят в Дубай в рамках конкурса «Архитектор»
6 марта в Киеве благотворительный Фонд Бориса Колесникова огласил имена тридцати победителей всеукраинского образовательного конкурса «Архитектор 2018», который длился три месяца и был призван поддержать студентов архитектурно-строительных вузов Украины, определить самых талантливых из них и дать возможность лучшим молодым специалистам посетить Объединенные Арабские Эмираты.
Президент Фонда Борис Колесников вручил победителям «Архитектора 2018» дипломы на поездку в архитектурный тур в Дубай, в том числе и представителям Харьковского национального университета строительства и архитектуры. При этом он отметил, что архитекторы и строители не только проектируют небоскребы и возводят мегаполисы, их призвание – возродить историю и построить будущее.

«Архитектура очень важна для нашей Украины. Сейчас существует полное неуважение к памятникам архитектуры, которых полно во всех городах. У нас все одноликое, в мире же  все делается для людей: больше стекла, света, зеленых источников энергии. Конкурс «Архитектор»  – для тех ребят, которые хотят остаться в Украине, развиваться и под контролем народа и общественности своими руками построить абсолютно новую страну», – подчеркнул Борис Колесников.



В «Архитекторе» приняли участие 1 200 конкурсантов из 25 учебных заведений страны. До финала дошли 65 студентов. 5 марта они презентовали членам жюри собственные проекты сооружений с учетом внедрения их в современную архитектуру и историческую среду определенного города или Украины в целом. Эксперты архитектурной отрасли сделали ставку на социально-значимые и культурные проекты молодых коллег.

«До сих пор не верится в победу и то, что вошла в тридцатку лучших студентов. Все конкурсанты были талантливые, креативные, соревнование оказалось нелегким. Но членам жюри очень понравился мой проект, теперь ожидаю поездку в ОАЭ и вдохновения для дальнейшей работы и учебы», – рассказала победительница проекта «Архитектор 2018» Вероника Депарма из Харькова.



Поездка победителей конкурса «Архитектор 2018» в Дубай состоится с 25 по 27 апреля. В Эмиратах их ожидает насыщенная программа от Фонда Бориса Колесникова. Украинские студенты посетят ведущие архитектурно-строительные бюро города. В частности, будущих молодых архитекторов ожидает знакомство с известной в Эмиратах профильной компанией Wanders Wagner Architects. Ее основатели – Доминик Вандерс и Ричард Вагнер – возглавляют команду лучших международных архитекторов, дизайнеров и инженеров, которые создают и реализуют жилые, коммерческие и культурные проекты. Wanders Wagner Architects имеют почти 15-летний опыт работы в ОАЭ и целый спектр завершенных проектов, владеют многими ноу-хау в этой области. Представители компании поделятся опытом с молодыми коллегами из Украины, проведут мастер-классы и семинары.

Юных специалистов ожидает также уникальный архитектурный тур по Дубаю, во время которого они увидят основные достопримечательности и современные разработки одного из самых быстрорастущих городов мира – остров Пальма Джумейра, район Дубай Марина, небоскребы Бурдж Халифа и Бурдж Аль Араб, мост Шейха Зайеда, отель Emirates Palace, Международный финансовый центр, тематический парк Феррари и другие. Студенты узнают уникальные истории создания известных во всем мире проектов, услышат от именитых архитекторов особенности разработок и возведений образцов современной архитектуры, появившихся за последние 20 лет на песках пустыни.



Напомним, Фонд Бориса Колесникова проводит проект «Архитектор» второй раз. Впервые он был реализован в 2014 году. Тогда 20 победителей конкурса – студентов ведущих архитектурно-строительных вузов Украины – посетили Неделю архитектуры и дизайна в Токио.

Благотворительная организация инициирует аналогичные проекты для учащихся авиационных, морских, пищевых, аграрных и IT-специальностей. На сайте Фонда до 26 марта включительно проходит регистрация в образовательном конкурсе для студентов транспортных вузов «Железнодорожник 2018» с поездкой победителей на ведущий профильный форум в Германию.

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