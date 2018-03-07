Харьковские студенты летят в Дубай в рамках конкурса «Архитектор» 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

6 марта в Киеве благотворительный Фонд Бориса Колесникова огласил имена тридцати победителей всеукраинского образовательного конкурса «Архитектор 2018», который длился три месяца и был призван поддержать студентов архитектурно-строительных вузов Украины, определить самых талантливых из них и дать возможность лучшим молодым специалистам посетить Объединенные Арабские Эмираты.