Погода в Харькове в праздничные дни

На все праздничные дни харьковские синоптики предупреждают о гололеде и плохой видимости на дорогах из-за тумана.

8 марта: облачно с прояснениями. Осадки (преимущественно дождь). Туман, видимость 200-500 м. Местами по области гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.



9 марта: облачная погода. Ночью осадки: дождь, мокрый снег; местами гололед, налипание мокрого снега. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.



10 марта: переменная облачность, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 1–6º мороза, днем 1–5º тепла; по городу: ночью 1–2º мороза, днем от 3 тепла до 0.



11 марта: пасмурно, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5–10 м/сек. Температура: ночью 1–5º мороза, днем 2–5

º тепла.



12 марта: переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 2–7º мороза, днем от 5