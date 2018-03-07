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В Украине за неделю от гриппа умерли три человека

В Украине за неделю от гриппа умерли три человека
С 26 февраля по 4 марта 2018 года в Украине от гриппа умерли три человека.
"На отчетной неделе зарегистрировано три летальных случая от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик шести лет) областях", - сообщает центр общественного здоровья Минздрава.

Всего с начала эпидсезона умерли пять человек, трое детей и двое взрослых.

Эпидемический порог в Украине превышен на 27,4% в шести областях: Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской.

Гриппом и ОРВИ заболели 281 тысяч 449 человек, из них 65,1% - это дети.

"Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", - подчеркнули в центре здоровья.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 тысяч 517 человек.

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