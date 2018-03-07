Харьковские фехтовальщики завоевали «бронзу» чемпионата Европы 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сборная Украины в составе харьковчан Максима Карюченко, Андрея Опанасенко, Андрея Деркача и Руслана Гасанова завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов, юниоров и взрослых.

Это была единственная медаль Украины в этой возрастной категории (кадеты).



На пути к награде Максим Карюченко, Андрей Опанасенко, Андрей Деркач и Руслан Гасанов победили сборную Греции со счетом 45:35, затем соперников из Великобритании 45:42, но в полуфинале со счетом 31:45 уступили будущим чемпионам Европы – итальянцам.



В поединке за третье место украинские шпажисты уверенно победили сборную Австрии 45:26 и стали обладателями бронзовых наград.



В личных соревнованиях украинцам стать призерами не удалось, а лучший результат показал Андрей Деркач, который занял 11-е место. В 1/8 финала харьковчанин 5:15 уступил итальянцу Давиду ди Вероли, который в итоге завоевал золотую медаль.



В соревнованиях среди девушек харьковская шпажистка Анастасия Зеленцова заняла восьмое место. В четвертьфинале она со счетом 7:15 уступила будущей чемпионке Эстер Мухари из Венгрии.



В командных соревнованиях среди шпажисток сборная Украины, в составе которой выступала Анастасия Зеленцова, заняла пятое место.