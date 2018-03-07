В Харькове выявили крупную партию трамадола 7 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Украины изъяли из незаконного оборота партию наркотического средства «Трамадол».

Его реализацию организовали бывший милиционер и наркосбытчик, ранее уже судимый за аналогичное преступление.



Совместные мероприятия работников Департамента противодействия наркопреступности, Главного следственного управления (ГСУ), а также других оперативных служб под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины позволили задокументировать деятельность преступной группы оптовых сбытчиков трамадола. Они сбывали наркосодержащий препарат в особо крупных размерах.



Один грамм наркотического вещества члены указанной группировки сбывали за 200 грн. Таким образом по ценам "черного" рынка стоимость изъятой партии трамадола превышает 32 млн. грн.



Полицейские выяснили, что организатором торговли трамадолом стал 40-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. В 2016 году этот человек досрочно освободился из мест лишения свободы. Пособником и оптовым реализатором крупных партий "трамадола" стал 46-летний харьковчанин, бывший милиционер, а ныне - пенсионер МВД. Он ранее работал в службе борьбы с экономической преступностью Харьковской области.



Оперативники Департамента противодействия наркопреступности совместно с коллегами из Управления противодействия наркопреступности полиции Харьковской области, ГСУ и патрульные полицейские задержали фигурантов.



Правоохранители провели 14 одновременных обысков по месту жительства злоумышленников, а также в гаражных помещениях и их транспортных средствах. У злоумышленников изъято 160 кг наркотического средства "Трамадол". Такого количества наркотических анальгетиков хватило бы для суточного обезболивания 300 тысяч больных.



По словам начальника Департамента противодействия наркопреступности Андрея Кихтенко, сейчас правоохранители устанавливают возможные каналы утечки препарата, в частности - с объектов легального оборота наркосодержащих веществ. "Также мы устанавливаем других лиц, которые могут быть причастны к указанной преступной деятельности", - отметил Кихтенко.



Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Полицейские проводят дальнейшие процессуальные действия по установлению возможного канала утечки наркотических средств с химфармпредприятий.