McDonald’s в честь 8 Марта изменил логотип 8 марта 2018 г. источник 0 0

Американский McDonald´s, владеющий одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня.

Как сообщила телекомпания CNN, логотип компании представляет собой букву M. В среду ее перевернули так, что получилась буква W, означающая women (женщины).



«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин», – объяснила CNN представитель руководства McDonald´s Уэнди Льюис.



По ее словам, в ресторанах компании шестая часть менеджеров – представительницы прекрасного пола.



В среду, 7 марта, подобная трансформация затронула лишь один логотип на столбе у ресторана быстрого питания в Калифорнии. В четверг, 8 марта, перевернутую M можно будет увидеть на сайте компании и на приложениях для мобильных устройств. Еще в 100 ресторанах быстрого питания в США персонал будет обслуживать посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.



Как отмечает телеканал, в последние годы предприниматели часто стремятся приурочить к празднику 8 Марта какие-либо рекламные кампании – таким образом они подчеркивают свою приверженность политике гендерного равенства.