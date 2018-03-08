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McDonald’s в честь 8 Марта изменил логотип

McDonald’s в честь 8 Марта изменил логотип
Американский McDonald´s, владеющий одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня.
Как сообщила телекомпания CNN, логотип компании представляет собой букву M. В среду ее перевернули так, что получилась буква W, означающая women (женщины).

«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин», – объяснила CNN представитель руководства McDonald´s Уэнди Льюис.

По ее словам, в ресторанах компании шестая часть менеджеров – представительницы прекрасного пола.

В среду, 7 марта, подобная трансформация затронула лишь один логотип на столбе у ресторана быстрого питания в Калифорнии. В четверг, 8 марта, перевернутую M можно будет увидеть на сайте компании и на приложениях для мобильных устройств. Еще в 100 ресторанах быстрого питания в США персонал будет обслуживать посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.

Как отмечает телеканал, в последние годы предприниматели часто стремятся приурочить к празднику 8 Марта какие-либо рекламные кампании – таким образом они подчеркивают свою приверженность политике гендерного равенства.

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