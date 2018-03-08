Эксперты Forbes оценили качество украинских продуктов 8 марта 2018 г. источник 0 0

Украина заняла восьмое место с конца в мировом рейтинге качества продуктов Made In Country Index 2017, который опубликовало американский Forbes совместно с сервисом Statista.

Рейтинг стран по отношению потребителей к качеству произведенных товаров сформирован на основе опроса 43 тыс. жителей из 52 государств мира.



Основной вопрос, который интересовал авторов исследования, звучал так: товары какой страны происхождения считаются в мире наиболее качественными?



В итоге лидером рейтинга оказалась Германия (100 баллов), второе место заняла Швейцария (98 баллов), третьим стал Евросоюз (92 балла).



Выходит, что жители стран, принимавшие участие в опросе, считают наиболее качественными товары, произведенные в ФРГ.



В первой десятке рейтинга большинство позиций занимают европейские страны, за исключением США, Канады и Японии.



Украина в данном рейтинге заняла 45-е место с 35 баллами из 100 возможных. Чуть выше расположилась Индонезия (36 баллов), а ниже – Вьетнам (34 балла).



Между тем ближайшие соседи Украины оказались на более высоких позициях рейтинга – у Польши 51 балл, у Россия – 46, а у Венгрии 45 баллов.



Столь низкое место нашей страны объяснили эксперты, которые считают, что качество украинских продуктов питания и товаров действительно снизилось в последние несколько лет. Причинами стали попытки производителей удешевить готовую продукцию и отсутствие контроля за качеством.