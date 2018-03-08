Украина

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Эксперты Forbes оценили качество украинских продуктов

Эксперты Forbes оценили качество украинских продуктов
Украина заняла восьмое место с конца в мировом рейтинге качества продуктов Made In Country Index 2017, который опубликовало американский Forbes совместно с сервисом Statista.
Рейтинг стран по отношению потребителей к качеству произведенных товаров сформирован на основе опроса 43 тыс. жителей из 52 государств мира.

Основной вопрос, который интересовал авторов исследования, звучал так: товары какой страны происхождения считаются в мире наиболее качественными?

В итоге лидером рейтинга оказалась Германия (100 баллов), второе место заняла Швейцария (98 баллов), третьим стал Евросоюз (92 балла).

Выходит, что жители стран, принимавшие участие в опросе, считают наиболее качественными товары, произведенные в ФРГ.

В первой десятке рейтинга большинство позиций занимают европейские страны, за исключением США, Канады и Японии.

Украина в данном рейтинге заняла 45-е место с 35 баллами из 100 возможных. Чуть выше расположилась Индонезия (36 баллов), а ниже – Вьетнам (34 балла).

Между тем ближайшие соседи Украины оказались на более высоких позициях рейтинга – у Польши 51 балл, у Россия – 46, а у Венгрии 45 баллов.

Столь низкое место нашей страны объяснили эксперты, которые считают, что качество украинских продуктов питания и товаров действительно снизилось в последние несколько лет. Причинами стали попытки производителей удешевить готовую продукцию и отсутствие контроля за качеством.

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