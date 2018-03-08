Общество

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На «Интере» в воскресенье покажут трех талантливых детей из Харькова

На «Интере» в воскресенье покажут трех талантливых детей из Харькова
Яркое, позитивное и невероятно полезное для всех детей, их родителей и даже бабушек и дедушек детское талант-шоу «Круче всех» возвращается в эфир телеканала «Интер»!
В воскресенье, 11 марта, в 18:00 смотрите первый выпуск нового сезона этого замечательного проекта.

Свои невероятные таланты и способности покажут дети из Киева, Харькова и Луганской области.

Ведущим «Круче всех» Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу в этом сезоне придется «прокачать» свои и так вполне приличные навыки общения с детьми до высочайшего уровня. Ведь маленькие герои талант-шоу обладают не только удивительными способностями к музыке, спорту, танцам, математике и навыками общения с животными. Но и острым умом, философскими взглядами на жизнь и абсолютной внутренней свободой. В каждой программе эти дети снова и снова будут доказывать: они – круче всех!

В первом выпуске проекта телезрителей ждет встреча с одной из самых трогательных и искренних участниц первого сезона – маленькой фигуристкой Фросей Мельник. В этот раз 4-летняя девочка не будет удивлять ловким скольжением по льду и мастерски выполненными элементами фигурного катания. Обладательница медали «Круче всех» Ефросинья Мельник продемонстрирует еще один удивительный для ребенка ее возраста талант! Какой? Увидим уже в это воскресенье!



У 8-летнего вундеркинда Льва Бондаренко из Харькова за плечами уже четыре рекорда и грандиозные планы на будущее! Лев прочитал более 1000 книг, энциклопедий и научно-популярных журналов. И готов сразить своей эрудицией всех, кто попадется на его пути в студии «Круче всех». Маленький гений сумеет по-настоящему удивить и озадачить и ведущих проекта, и телезрителей.

4-летний Миша Скороплет уже определился с профессией: он станет автомехаником. Мальчик обладает уникальными для его возраста знаниями по части внешнего вида и внутреннего содержания любого автомобиля. И даже готов научить Андрея Доманского и Андрея Данилевича ремонтировать авто своими руками!

За четкость, резкость, стальной характер и многочисленные победы на ринге 9-летнюю Киру Макогоненко из Харькова прозвали «розовой пантерой». Прозвище приклеилось, и теперь Кира боксирует на ринге исключительно в форме розового цвета. И практически всегда заканчивает свои поединки сокрушительной победой! Маленькую спортсменку в студии «Круче всех» ждет специальный сюрприз от лучшего боксера мира 2017 года – Василия Ломаченко. Но что связывает Киру со звездой большого бокса?..

Еще один юный спортсмен – 11-летний фигурист Матвей Ефименко из Харькова – легко выполняет сложнейшие элементы на льду и мечтает стать олимпийским чемпионом. На сцене «Круче всех» он покажет, как тренируются фигуристы, когда у них нет доступа к ледовым аренам. А еще – закружит Андрея Доманского и научит ведущего делать «ласточку»!



Ровесник Матвея – гитарист-виртуоз Ростислав Фантаев – во время выступлений обычно не думает о том, сколько зрителей в зале и как они воспринимают его игру. Этот удивительно талантливый парень представляет, что он не на сцене, а где-то в далеком космосе, где есть только он и его гитара. Но на сцене «Круче всех» ему придется выдержать непростой экзамен: сыграть с профессионалами, чья музыка завораживает миллионы слушателей, чьи клипы набирают миллионы просмотров на YouTube, – группой The Hardkiss. Это будет самое громкое выступление за всю историю шоу!

Не пропустите вдохновляющий, яркий, весенний, по-детски оптимистичный и очень теплый выпуск нового сезона программы «Круче всех» – уже в это воскресенье, 11 марта, в 18:00 на телеканале «Интер».

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