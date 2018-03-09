Харьков

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В Харькове отметили 75-летие битвы у Соколово

В Харькове отметили 75-летие битвы у Соколово
Делегация из Чешской Республики прибыла в Харьков, чтобы посетить памятные места, связанные с состоявшейся 75 лет назад битвой у села Соколово Змиевского района.
Участники делегации ознакомились с историческими памятниками Второй мировой войны, связанными с чехословацким батальоном, который принял участие в битве у Соколово. В делегацию вошли более 200 человек – представители Министерства обороны Чехии, чешской общественной организации «Соколово», родственники участников боевых действий.

8 марта гости возложили цветы к братской могиле на улице Литературной, где захоронено около 900 безымянных воинов различных национальностей, погибших при освобождении Харькова. Одетые в военную форму тех времен чехи прошли маршем перед памятным местом и почтили минутой молчания павших в борьбе с фашистскими захватчиками.

Чешская делегация посетила место у здания, на котором установлена мемориальная доска командиру роты 1-го Чехословацкого отдельного пехотного батальона Отакару Ярошу, погибшему в сражении под Соколово 8 марта 1943 года. Иностранные гости побывали и во дворе дома, где 75 лет назад командир Чехословацкого отдельного пехотного батальона Людвиг Свобода зачитал приказ о выдвижении батальона к селу Соколово.

9 марта в Змиеве и в Соколово проходят торжества, посвященные 75-летию памятных событий, в том числе и военно-историческая реконструкция боя.
Справка
Битва при Соколово – сражение советских и чехословацких войск с нацистскими войсками, которое длилось с 8 по 13 марта 1943 года. В этом сражении участвовал 1-й Чехословацкий отдельный пехотный батальон, ставший первым чехословацким подразделением, вступившим в бой с немецкими войсками в ходе Второй мировой войны.

8 марта 1943 года батальон принял первый бой, в ходе которого было уничтожено около 300 солдат и офицеров противника, 19 танков и шесть бронетранспортеров с автоматчиками. Потери батальона составили 112 бойцов и командиров погибшими, 106 – ранеными. Потери понесли и советские части, сражавшиеся против гитлеровцев совместно с чехословацкими воинами.

За мужество и героизм 84 бойца чешского батальона были награждены советскими орденами и медалями, еще 87 бойцов получили государственные награды Чехословакии.

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