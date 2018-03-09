Происшествия

  • 199
    •  / 

В Харькове рецидивист грабил старушек

В Харькове рецидивист грабил старушек
Московский районный суд Харькова признал виновным 38-летнего харьковчанина по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья, совершенное повторно).
По информации прокуратуры Харьковской области, злоумышленник, который уже был осужден за грабеж и разбой, получил наказание до 5 лет лишения свободы.

Безработный мужчина зимой прошлого года совершил серию грабежей в спальном районе Харькова. Своих жертв – людей пожилого возраста, он выслеживал на улице, преимущественно в вечернее время. Злоумышленник неожиданно подбегал к старушкам, вырывал из рук сумку и убегал. Если жертва сопротивлялась, бил по голове и валил на землю. Мужчин пенсионного возраста грабитель сразу сбивал с ног и забирал из карманов мобильные телефоны, деньги и все, что попадалось. В течение одного месяца он ограбил пять человек на общую сумму более 7500 грн.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей10 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5939 грн
100 USD 2609.4 грн
100 EUR 3240.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи