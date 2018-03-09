В Харькове рецидивист грабил старушек 9 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Московский районный суд Харькова признал виновным 38-летнего харьковчанина по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья, совершенное повторно).

По информации прокуратуры Харьковской области, злоумышленник, который уже был осужден за грабеж и разбой, получил наказание до 5 лет лишения свободы.



Безработный мужчина зимой прошлого года совершил серию грабежей в спальном районе Харькова. Своих жертв – людей пожилого возраста, он выслеживал на улице, преимущественно в вечернее время. Злоумышленник неожиданно подбегал к старушкам, вырывал из рук сумку и убегал. Если жертва сопротивлялась, бил по голове и валил на землю. Мужчин пенсионного возраста грабитель сразу сбивал с ног и забирал из карманов мобильные телефоны, деньги и все, что попадалось. В течение одного месяца он ограбил пять человек на общую сумму более 7500 грн.