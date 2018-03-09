Культура

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У актера из «Миллионера из трущоб» обнаружили редкое заболевание

У актера из «Миллионера из трущоб» обнаружили редкое заболевание
Болливудский и голливудский актер Ирфан Хан заявил, что у него обнаружили редкое заболевание.
Об этом он написал в своем Twitter.

«Последние 15 дней моя жизнь находится в подвешенном состоянии. Я не мог и подумать, что моя жажда знаний приведет меня к обнаружению редкого заболевания. Я никогда не сдавался, не сходил с пути и не собираюсь. Моя семья и мои близкие со мной, мы пытаемся найти лучшее решение», — сообщил Хан.

Артист не раскрыл подробностей о своей болезни, но подчеркнул, что через десять дней сам получит от врачей заключительный диагноз. «А пока пожелайте мне удачи!» — добавил он.

51-летний Ирфан Хан снялся почти в сотне фильмов и сериалов, среди которых «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Миллионер из трущоб», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Инферно», «Новый Человек-паук», «Жизнь Пи» и «Мир Юрского периода».

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