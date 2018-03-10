Харьков

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Рацион харьковчан сильно оскудел

Рацион харьковчан сильно оскудел
Рацион харьковчан сильно оскудел К сожалению, рост доходов не влечет за собой улучшения качества питания наших соотечественников. Украинцы недоедают, утверждают эксперты. Читатели «Вечернего Харькова» согласны с этим утверждением.
По информации, предоставленной «Вечернему Харькову» ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса», стоимость минимальной продуктовой корзины для трудоспособного человека в январе 2018 года составила около 1423,7 гривны. При этом самый дешевый рекомендованный рацион Минздрава для взрослого человека в месяц оценивается примерно в 1540 гривен, или 83% от уровня прожиточного минимума для трудоспособного человека.

По данным Госстата, доля расходования продуктов питания и безалкогольных напитков занимает по результатам девяти месяцев 2017 года 50% в общей структуре расходов. При этом среднемесячная фактическая стоимость питания одного человека составляла по результатам трех кварталов 2017 года в среднем 1620 гривен в месяц против 1380 гривен в соответствующем периоде 2016 года.

— Произошли и определенные изменения в структуре питания, — отмечают в УКАБ. — В частности, в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличилось потребление фруктов, ягод, орехов, винограда — на 6%, сахара — на 4%, хлеба и хлебных продуктов, мяса, мясопродуктов и сала — на 2% каждый. А вот потребление овощей и бахчевых семьями сократилось на 8%, молока и молокопродуктов — на 2%.

Однако, несмотря на рост потребления отдельных групп товаров, украинцы по-прежнему недоедают, утверждают в УКАБ.

— По рекомендации ВОЗ, трудоспособный человек должен на 8% больше потреблять молочных продуктов, на 20% больше есть мяса (при этом рекомендуется отдавать предпочтение курятине), на 62% стоит увеличить потребление фруктов. При этом сократить потребление кондитерских изделий до 1 кг в месяц, — подсчитали эксперты УКАБ.

Наши читатели подтверждают, что далеко не всегда могут в достаточном количестве разнообразить свой рацион мясом, творогом и фруктами.

— Да, я работаю, и тем не менее говядину или свинину покупаю только по праздникам. Мясной рацион у нас состоит в основном из курятины, — говорит харьковчанка Татьяна Николаевна. — С творогом попроще – беру в молочном киоске по 36 гривен за килограмм. Не домашний, конечно, но все же.

— Сейчас пост, а посему овощи и фрукты, которые и без того дешевыми назвать нельзя, страшно подорожали. Ну где это видано — шампиньоны по 62 гривны! — поделилась Антонина Сергеевна. — Это хорошо, что у нас свекла, морковка, капуста, лук, картошка — свои, из села. Да и те, правда, заканчиваются. Покупаю яблоки – самые дешевые по 15 гривен килограмм. Апельсины и мандарины этой зимой только на Новый год покупала. Доктор посоветовал маме есть киви, они якобы кровь хорошо разжижают. Приходится покупать по 45 гривен за килограмм. Недавно в одном из супермаркетов акция была – килограммовая корзиночка по 36 гривен продавалась. Так я две взяла, а там половина неспелых, половина уже подгнивших.

Что же касается цен на продукты питания, то согласно данным мониторинга ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» и цифрам, которые приводит Госстат Украины, в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 наблюдался рост стоимости отдельных групп товаров, которые относятся к социально значимым.

Так, больше всего добавили в цене за этот период овощи, которые входят в борщевой набор. Свекла подорожала в среднем на 12,5%, капуста белокочанная — на 14%, картофель — на 7%, лук репчатый – почти 5%.

— Рост вполне ожидаемый — сезонный, как его любят называть. Традиционно после Нового года эта группа овощей растет в цене из-за сокращения запасов, при этом спрос на них остается высоким, — пояснили причину подорожания эксперты.

Выросли в цене и мясные продуть: говядина почти на 2,5%, курятина — на 2%. А вот свинина рост цен замедлила, остановившись на изменении в 0,75%.

— Растет и стоимость яиц, — продолжают в УКАБ. — Если в декабре десяток яиц можно было приобрести за 27 гривен, то в январе стоимость выросла до 27,97 грн, что в процентном соотношении составляет +3,55%. Незначительно возросла и цена молока жирностью до 2,6% —  +1,13%. Операторы рынка сообщают о сезонности роста стоимости молока, ведь в зимний период надои уменьшаются, что влечет за собой удорожание молока и молочной продукции.

Наблюдается также стабильный рост стоимости хлеба.

— Восходящий тренд на продовольственную пшеницу, которая является основным сырьем для производства хлеба, а также рост производственных затрат подогревают стоимость хлеба в Украине уже несколько лет подряд, — отмечают в УКАБ.

А вот гречка и сахар подешевели, правда, несущественно. Гречневая крупа – на 4,5% от стоимости в декабре, сахар — на 1,03%.

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