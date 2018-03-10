Большинству харьковчан суды не по карману

Судиться сегодня стало роскошью, которая большинству харьковчан не по карману. Количество дел в суде по имущественным правам граждан сократилось на треть, утверждают эксперты.
Во сколько же обойдется развод, раздел имущества или возмещение материального ущерба?
Харьковчанка Анастасия пришла домой с работы и ахнула: с потолка и по стенам течет горячая вода, мебель пришла в негодность, электричество замкнуло, на полу —
лужи, линолеум вздыбился. Оказалось, квартиру залили соседи сверху.
— Я только сделала ремонт, который обошелся мне в копеечку. Возмещать ущерб жильцы верхнего этажа наотрез отказываются. Я решила обратиться в суд, — рассказывает она.
Однако после посещения храма Фемиды, женщина задумалась: стоит ли шкурка выделки?
— В-первых, при подаче искового заявления мне придется сразу же заплатить судебный сбор – 1% от причиненного ущерба. В моем случае ущерб ориентировочно составляет 100 тысяч гривен, значит, заплатить надо тысячу, — рассказывает она. — Понятно, что соседи попытаются оспорить вынесенное в мою пользу решение суда и будут подавать апелляцию, а потом, возможно, и кассацию. Им нужно нанимать адвоката. Сами они вряд ли смогут грамотно составить иск и все остальное. Я узнавала, что только по первой инстанции на адвокатские услуги нужно потратить тысяч пять гривен. Кстати, такую же сумму мне как пострадавшей тоже нужно сразу же внести на депозит суда, на случай, если я проиграю процесс. А если я проиграю, придется возмещать их затраты. То есть сразу шесть тысяч гривен я должна приготовить. Притом, что возмещения я еще не получила! Потом ждать, пока пройдет апелляция, и решение вступит в законную силу. И только затем, когда с них взыщут эту сумму — она мне вернется. Так стоит ли шкурка выделки? Представьте мое настроение при обращении в суд: «Да гори оно огнем, синим пламенем — я, может, еще ничего не взыщу, а кучу денег потрачу!»
Адвокат, правозащитник Роман Лихачев подтверждает: действительно, с принятием в конце прошлого года некоторых изменений, предусмотренных судебной реформой, судиться многим харьковчанам стало не по карману.
— Количество дел в суде по защите личных прав граждан (наследственные дела, возмещение ущерба, раздел имущества, и т.д.) упало на треть, — утверждает он.
Подать иск обойдется недешево
Во-первых, существенно выросли ставки судебного сбора за подачу апелляции и кассации. В суде первой инстанции они повысились автоматически — с ростом социальных стандартов. Государство, по словам Романа Лихачева, поставило перед собой задачу – за счет судебного сбора обеспечить работу суда. Теперь эти средства играют роль основного источника финансирования судебной системы.
— Допустим, сейчас, чтобы подать иск неимущественного характера — разводы, лишение родительских прав и т.д. — нужно заплатить судебный сбор 40% от прожиточного минимума. То есть, в районе 700 гривен, — приводит пример Роман Лихачев. — Если мы берем иск имущественного характера, то судебный сбор составляет 1% от стоимости имущества. Иногда разводящимся супругам, чтобы разделить имущество, приходится заплатить только судебного сбора порядка 8000 гривен!
В немалую сумму обойдется и подача иска в суд о признании собственности на землю.
— Допустим, человек потерял документы и хочет восстановить права собственности на землю в судебном порядке. Он должен заплатить за обращение в суд 1% стоимости земельного участка, — поясняет Роман Лихачев. — Приведу конкретный пример из своей практики. Землю под домом в черте города в десять соток оценили в 240 тысяч гривен. Вот истцу нужно заплатить 2400 гривен судебного сбора. И это только при подаче заявления в суд.
Кстати, предусмотрена возможность освобождения от судебного сбора. Однако далеко не все знают об этой практике.
— Между тем человек может написать ходатайство: прошу освободить от меня от судебного сбора. Правда, в связи с чем, четко в законе не прописано. И суд освобождает или не освобождает — на свое усмотрение. В качестве аргументов мы советует людям принести справку из налоговой, подтверждающую низкие доходы и бороться за то, чтобы освободили от судебного сбора, — говорит Роман Лихачев. — Но поскольку эти средства идут на обеспечение работы суда, то есть тот же судья получает из них зарплату – не будет же он сам у себя отбирать деньги, предусмотренные на финансирование, в пользу истца. Конечно, он всеми силами постарается не принять такого решения.
Расходы «везучего» ответчика придется возмещать
Кроме того, если вы решили подать на кого-то в суд — будьте готовые иметь энную сумму для залога, чтобы возместить ответчику расходы на адвоката в случае его выигрыша.
— То есть, для открытия производства истец обязан будет внести на депозитный счет суда деньги для обеспечения возможного возмещения предстоящих расходов ответчика на профессиональную юридическую помощь. Если же истец не внесет обозначенную сумму, суд может отказать ему в иске, — поясняет Роман Лихачев. — Допустим, ответчик потратил десять тысяч гривен на адвоката – вот эту сумму истцу присудят ему возместить. Уже такая процедура есть, раньше она тоже существовала, но не такая четкая.
Есть и еще одна новация, которая, по словам адвоката, автоматически отрезает дорогу в судебные инстанции для малоимущих.
— В апелляционном и кассационном судах нанимать для защиты можно только адвокатов, которые имеют этот статус официально. Для судов первой инстанции такая же норма вводится с 1 января 2019 года. Пока же выступать защитником в суде первой инстанции может, допустим, родственник или обычный юрист, — продолжает Роман Лихачев. – А услуги адвоката в Украине не из дешевых.
Если, скажем, пенсионер задумает судиться с монополистом, который некачественно поставляет коммунальные услуги, то может элементарно не найти средств для залога под «золотые» гонорары корпоративных адвокатов.
— Тем более что теперь людям, которые работали юристами на предприятиях, чтобы представлять интересы предприятия в суде, нужно официально стать адвокатом, заплатив немалые деньги, дабы получить соответствующий статус. Иначе их уволят, — говорит Роман Лихачев.
Адвокаты подорожали в три раза
Учитывая адвокатскую монополию, которая вступила в силу в прошлом году, суд становится все более элитарным учреждением для тех, кто может себе позволить это «дорогое удовольствие».
— Адвокаты втрое повысили стоимость своих услуг, — утверждает Роман Лихачев.
Кстати, малоимущие могут рассчитывать на адвоката от государства, однако многие не знают о бесплатной правовой помощи. А посему ищут защитника сами.
— Допустим, допущена ошибка в фамилии в трудовой книжке, из-за чего женщина не может оформить пенсию. Необходимо установление факта в судебном порядке, — приводит пример Роман Лихачев. — Так вот, она должна заплатить 704 гривны судебного сбора за обращение в суд. Если сама не может составить необходимые для подачи в суд документы – обращается к адвокату, на которого с представлением ее интересов в суде она потратит около двух тысяч гривен. Она может, конечно, обратиться в систему бесплатной правовой помощи, если найдет — и ей назначат адвоката за счет государства. Хотя немногие адвокаты хотят защищать таких клиентов, потому что государство довольно нерегулярно компенсирует их труд.
Между тем, по словам Романа Лихачева, от профессионализма адвоката зависит очень многое.
— Раньше апелляционный, кассационный суды проверяли при изучении дела какие-то доказательства, соблюдение процедурных моментов. Сейчас же довольствуются исключительно апелляционной или кассационной жалобой, — говорит он. – Если, допустим, мне решение суда первой инстанции не понравилось, я обращаюсь в апелляционный суд, который читает только мою апелляцию, а в дело вообще не вникает. Попался мне, скажем, адвокат, который непрофессионально составил апелляционную жалобу и все – суд проигран. Хотя дело можно было выиграть, поскольку, допустим, были грубые нарушения процесса, которые защитник в апелляционной жалобе не указал. И суд второй инстанции не отменяет незаконное решение.
Решение суда вступает в силу через месяц
Помимо дороговизны судов, есть некоторые новации судебной реформы, которые весьма раздражают население. Если раньше, по словам Романа Лихачева, решение суда вступало в законную силу через десять дней, то теперь через тридцать.
— Вот, допустим, простая ситуация: супруги решили развестись. Их все устраивает, они полюбовно договорились, но поскольку есть дети — разводятся через суд. Жена намерена сразу же вступить во второй брак, а муж – уехать. Пришли в суд, написали заявление, их развели. И… целый месяц им придется ждать, пока решение суда вступит в законную силу, — приводит пример адвокат. — И женщина с неправильной буквой в фамилии тоже должна 30 дней ждать решения суда, хотя никто не оспаривает эту букву. Кстати, назначения алиментов по решению суда тоже придется ждать месяц. Я не понимаю, зачем эти сроки увеличили в три раза!
Судей не хватает
Обращает внимание Роман Лихачев и на еще один важный момент — катастрофическую нехватку судей. Многие из тех, кто достиг пенсионного возраста, ушли на законный отдых. Те, что были назначены на пять лет, еще не переназначены, то есть сидят без полномочий. А кто-то уволился из-за несогласия с реформой.
— Допустим, в Чугуеве по штату должно быть десять судей, которые совершают судопроизводство. А по факту, учитывая откомандированных и переаттестованных, работают три судьи. В некоторых районах на целый район один судья вместо пяти-шести, — говорит эксперт. — Соответственно, нагрузка сумасшедшая. К чему это приводит? Кто-то из судей ушел в отпуск – нагрузка на другого возрастает вдвое. Как он может за рабочее время рассмотреть все дела? Соответственно, качественного рассмотрения дел нет, заседания постоянно переносятся.