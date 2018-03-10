Большинству харьковчан суды не по карману 10 марта 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Судиться сегодня стало роскошью, которая большинству харьковчан не по карману. Количество дел в суде по имущественным правам граждан сократилось на треть, утверждают эксперты.