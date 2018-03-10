Люди воспринимают реформы не как улучшение 10 марта 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

Власть изменила значение слов и теперь люди воспринимают «реформы» не как улучшение, а как закрытые больницы, школы и предприятия, считает сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александр Вилкул.

«Задумывались ли вы, как за последние годы власть изменила значение привычных нам слов? Теперь, слыша «реформы», мы понимаем, что это не улучшение, а закрытые больницы и школы, остановленные предприятия. За «борьбой с коррупцией» мы видим колоссальный рост коррупционных схем. «Восстановление мира» превратилось в непрекращающуюся войну, на которой цинично зарабатывают власть имущие. «Безвиз» — не возможность поехать отдохнуть, а шанс мигрировать на работу в Европу, – написал Александр Вилкул на своей странице в «Фейсбуке». – На встречах люди меня спрашивают: чем вы, как оппозиция, занимаетесь в парламенте? Я отвечаю: боремся с теми, которые прежде всего сами оказалась волками в овечьей шкуре. Которым главное – не улучшение жизни простого человека, а личное обогащение. Мы делаем все, чтобы вы могли жить по-человечески».