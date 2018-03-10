Где в Харькове можно расплатиться с помощью мобилки 10 марта 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Главные тренды финансового рынка — отказ от пластиковых карт, наличных денег и развитие мобильных приложений. Где харьковчане могут расплатиться не банковской карточкой, а… мобильным телефоном? И насколько безопасен такой вид безналичного расчета?

В Нацбанке решили отказаться не только от налички, но и от банковских карт. Их постепенно вытесняют… мобильные телефоны. В Украине уже несколько коммерческих банков также открыли для своих клиентов возможность оплачивать покупки с помощью мобильного телефона. Есть ли такая возможность у харьковчан?



— Google и наш банк объявили о запуске в Украине глобального сервиса Android Pay. Украина стала 15-й в мире, где Android Pay предоставляет пользователям доступ к бесконтактным расчетам смартфонами, тем самым подтвердив статус одного из самых открытых к инновациям рынков, — рассказывает руководитель пресс-офиса одного из банков в Харькове Олег Калашников. — Теперь пользователи более 20 миллионов активных карт нашего банка смогут добавить их в сервис Android Pay и оплачивать покупки в широкой сети бесконтактных POS-терминалов банка.



По словам Олега Калашникова, технология Android Pay уже доступна для владельцев Android-смартфонов с операционной системой KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC, а это практически все современные мобильные устройства.



— Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay с Google Play и добавить в него данные карт банка. В торговых точках пользователи смогут быстро рассчитываться загруженными в приложение картами: стоит только разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу, — объясняет Олег Калашников. — Цифровая платформа токенизации (токенизация — создание цифровых аналогов для реальных ценностей – ред) обеспечивает безопасное шифрование карт с помощью подключенных устройств. Система позволяет превратить смартфон с NFC-чипом и подключением к интернету в безопасный платежный инструмент — для максимального уровня защиты операций для каждой транзакции создается уникальный шифр (токен). То есть такой вид бесконтактных расчетов удобен и безопасен. Операция занимает несколько секунд. Не нужно вводить коды (их никто не сможет подсмотреть или скопировать), ничего не нужно передавать кассиру.



По словам Олега Калашникова, теперь устройство Android можно использовать для платежей по всей Украине. Число магазинов, где доступна эта технология, растет ежедневно.



— Сегодня бесконтактные расчеты принимают в более чем шести миллионах точек 96 стран мира. В Украине рассчитаться бесконтактно можно не только в торгово-сервисной сети – кафе, ресторанах, супермаркетах, аптеках, но и в городской инфраструктуре — за парковку, за проезд в общественном транспорте, — уточняет Олег Калашников.