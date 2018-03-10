В Харькове не хватает патрульных? 10 марта 2018 г. Юлия Андреева 0 0

Дефицита патрульных в Харькове не наблюдается. А новый набор проводится в связи с увеличением штата.

— В связи с тем, что мы уже охватываем частично Харьковскую область, идет дополнительный набор патрульных полицейских на должность «инспектор», — говорит спикер патрульной полиции Харькова Карина Курбанова. — Кроме того, формируются новые отделы. Отдел безопасности дорожного движения уже работает. Он занимается мониторингом безопасности движения, то есть тем, чем раньше занималась ГАИ. Патрульные, кроме прочего, следят за покрытием дорог, рассматривают жалобы населения, например, по поводу ям на дорогах, привлекают к ответственности коммунальные службы, которые содержат эти дороги. Помимо этого, вот сейчас, когда все засыпало снегом, на трассах М-13, М-03 полицейские работали вместе со Службой автомобильных дорог и спасателями — расчищали снег, сопровождали технику, следили за состоянием дорожного покрытия.



Кроме того, по словам Карины Курбановой, формируется новый специальный отдел по охране общественного порядка — тактико-оперативного реагирования.



— Сотрудники этого отдела обеспечивают охрану митингов, различных массовых мероприятий, футбольных матчей, осуществляют сопровождение первых лиц. Ездят в Киев для усиления на массовые акции — демонстрации, митинги и т.д. — поясняет Карина Курбанова.



В новые отделы, по словам спикера патрульной полиции, берут людей уже с опытом работы, а новых инспекторов патрульной полиции сейчас добирают на 15 должностей.



— На днях конкурс был — шесть человек на место. Перед этим добрали 49 человек, конкурс был 15 человек на место, — отмечает Карина Курбанова. — Харьковская область – в передовиках по конкурсу на должность, мы даже Киев обогнали. У нас люди идут в полицию, недобора нет. Зарплата у инспектора патрульной полиции 10 тысяч гривен. Это хорошие деньги, не везде их заработаешь.



Однако, конечно же , как и в любой организации, есть текучка кадров.



— Некоторые люди, получив определенный опыт работы, переводятся в Главное управление Национальной полиции, переезжают. Например, у нас много тех, кто приехал из Донбасса — из Краматорска, например. Сейчас они переводятся поближе к дому, — говорит Карина Курбанова. — Бывает, и увольняются сотрудники, но таких немного.