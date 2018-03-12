ЕБРР выделил Украине почти 26 миллионов евро на солнечные электростанции 12 марта 2018 г. источник 0 0

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.



Напомним, ранее сообщалось, что Франция планирует до 2022 года предоставить 700 миллионов евро для развития проектов солнечной энергетики в развивающихся странах.



В начале 2018 года стал известно, что в Чернобыле в зоне отчуждения ожидается запуск первой солнечной электростанции мощностью в мегаватт. Новая электростанция расположена всего в 100 метрах от нового саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Размер станции составит примерно 1,6 га - это два футбольных поля. На строительство потрачено один миллион евро.



"Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера, или около 2 тыс. домов", - сказал глава украинско-немецкой компании "Солар Чернобыль" Евгений Варягин.