Экономика

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ЕБРР выделил Украине почти 26 миллионов евро на солнечные электростанции

ЕБРР выделил Украине почти 26 миллионов евро на солнечные электростанции
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.
"Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также - новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция планирует до 2022 года предоставить 700 миллионов евро для развития проектов солнечной энергетики в развивающихся странах.

В начале 2018 года стал известно, что в Чернобыле в зоне отчуждения ожидается запуск первой солнечной электростанции мощностью в мегаватт. Новая электростанция расположена всего в 100 метрах от нового саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Размер станции составит примерно 1,6 га - это два футбольных поля. На строительство потрачено один миллион евро.

"Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера, или около 2 тыс. домов", - сказал глава украинско-немецкой компании "Солар Чернобыль" Евгений Варягин.

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