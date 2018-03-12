Владимир Путин едет на митинг в оккупированный Крым 12 марта 2018 г. источник 0 0

В среду, 14 марта, Владимир Путин совершит последнюю перед президентскими выборами в РФ поездку — в оккупированный Крым и Севастополь.

Там президент РФ примет участие во втором за время кампании митинге, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Путина будет много мероприятий на аннексированном полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Ожидается, что митинг будет многотысячным.



Также во время поездки в оккупированный Крым Путин должен будет поднять тему транспортной интеграции полуострова с Россией. Кроме того, он осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь" — посещение этого города также в планах Путина на 14 марта.



Напомним, 18 марта, в годовщину аннексии Крыма, состоятся выборы президента России. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет.