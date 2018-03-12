Крым

  • 44
    •  / 

Владимир Путин едет на митинг в оккупированный Крым

Владимир Путин едет на митинг в оккупированный Крым
В среду, 14 марта, Владимир Путин совершит последнюю перед президентскими выборами в РФ поездку — в оккупированный Крым и Севастополь.
Там президент РФ примет участие во втором за время кампании митинге, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У Путина будет много мероприятий на аннексированном полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. Ожидается, что митинг будет многотысячным.

Также во время поездки в оккупированный Крым Путин должен будет поднять тему транспортной интеграции полуострова с Россией. Кроме того, он осмотрит здание нового терминала аэропорта "Симферополь" — посещение этого города также в планах Путина на 14 марта.

Напомним, 18 марта, в годовщину аннексии Крыма, состоятся выборы президента России. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей12 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3240.09 грн
100 USD 2609.4 грн
10 RUB 4.5939 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи