Большая часть творога в харьковских магазинах не соответствует требованиям

Вместо сырья – непонятный суррогат. Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» обнаружили на харьковских прилавках фальсифицированный творог. Какой кисломолочный продукт лучше обойти стороной?

Можно ли доверять маркировке

ТМ «Кожен день» – фактически 8,0% при заявленной 9,5%;

ТМ «Premіalle» – фактически 6,3% при заявленной 7,0%;

ТМ «Галичина» – фактически 4,0% при заявленной 5,0%.

ТМ President – фактически 12,67% при заявленной 14%;

ТМ Premіalle – фактически 11,88% при заявленной 16 %;

ТМ «ХУТОРОК» – фактически 3,85% при заявленной 16,4%.

В магазинных продуктах нашли плесень

ТМ «Кожен день» и ТМ «Добряна» — наличие бактерий группы кишечной палочки;

ТМ «Кожен день», ТМ «Белоцерковский» и ТМ «Заречье» — завышенное количество дрожжей и плесневых грибов в твороге;

ТМ President и ТМ «Звени Гора» — завышенное количество дрожжей в образцах творога;

ТМ «Галичина» и ТМ «Premіallе» — завышенное количество плесневых грибов в твороге.

Для проведения потребительской экспертизы специалисты ГП «Харьковстандартметрология» взяли образцы творога, изготовленного в Харьковской, Киевской, Волынской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Сумской областях Украины, которые реализовывались в розничной торговой сети Харькова. Из двенадцати отобранных образцов четыре были изготовлены согласно требованиям национального стандарта ДСТУ 4554:2006 (ТМ «Простоквашино» 15% жира, ТМ «Заречье» 5% , ТМ «Злагода» 5%, «Домашний традиционный» ТМ «Белоцерковский» творог 9%), а восемь – по техническим условиям предприятий: «Творожная традиция» ТМ President 9%, «Творог традиционный» ТМ «Звени Гора» (ТУ) нежирный, ТМ «Добряна» 9%, творог зернистый Cottage Cheese ТМ Premіalle 7%, ТМ «Галичина» 5%, ТМ «Хуторок» 10%, «Домашний» ТМ «Яготинский» 9,5%, ТМ «Кожен день» 9,5%.Качество продукции определялось в государственной испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ГП «Харьковстандартметрология» по физико-химическим показателям (массовые доли жира и белка, кислотность, фосфатаза); наличию немолочного жира; по микробиологическим показателям (количество молочнокислых бактерий, плесневых грибов, дрожжей, наличие бактерий группы кишечной палочки (колиформ), патогенных микроорганизмов, в частности Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, а также по соответствию маркировки действующим требованиям.Результаты потребительской экспертизы поразили, поскольку из двенадцати образцов творога лишь три (ТМ «Злагода», «Яготинский» и «Простоквашино») соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке. В то же время девять протестированных образцов по разным показателям не соответствовали установленным требованиям.Творог 10% жирности ТМ «Хуторок» оказался откровенной фальсификацией. Он содержит немолочные растительные жиры, что запрещено законодательством! Причем количество немолочного жира почти втрое превышает заявленную жирность и составляет 27,5%. Как правило, качество этих растительных жиров оставляет желать лучшего: это дешевые пальмовое и кокосовое масла или их смеси с высоким содержанием трансжиров, являющихся опасными для здоровья, поскольку из-за них в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. А вот белка в этом продукте в четыре раза меньше, чем заявлено, – 3,85% вместо обещанных 16%.— И откуда ему здесь взяться, если производитель заменил молочное сырье на непонятный суррогат? — отмечает генеральный Директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко. — Этот продукт никак не может называться творогом.Результаты испытаний продукции по физико-химическим показателям также не порадовали специалистов ГП «Харьковстандартметрология», которые протестировали образцы творога, купленного в супермаркетах Харькова.. В трех образцах не соответствовала действительности информация, указанная на маркировке относительно массовой доли жира:Три образца творога не соответствовали информации, задекларированной на маркировке, по массовой доле белка:— На маркировке творога ТМ «Добряна» нанесена информация в виде знака о том, что продукт не содержит глютен. Однако эта информация может вводить в заблуждение потребителя относительно особых свойств пищевого продукта именно этого производителя, хотя все подобные продукты имеют те же самые свойства. Творог и не должен содержать глютен, — рассказывает Владимир Величко. — В информации о пищевом продукте не должны упоминаться характеристики, которыми обладают все аналогичные пищевые продукты. В том числе в ней не должен подчеркиваться факт наличия или отсутствия определенного ингредиента, особенно если наличие такого ингредиента не присуще этому виду продукта.Порядок предоставления на маркировке обязательной информации об ингредиентах, содержащих глютен, установлены Техническим регламентом относительно правил маркировки пищевых продуктов и ДСТУ – Н CODEX STAN 118:2014 «Харчові продукти спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену. Загальні вимоги». Глютен – это сложный белок, содержащийся в пшенице и большинстве зерновых культур. У небольшого количества людей он может вызвать пищевую аллергию и нарушение работы иммунитета. Считается, что непереносимость глютена – это генетическое заболевание, схожее с непереносимостью лактозы.— Ситуация с творогом на потребительском рынке, к сожалению, не вселяет оптимизма. Несоответствие продукции требованиям нормативной документации, в том числе по физико-химическим показателям и показателям безопасности, может свидетельствовать о низком уровне культуры производства, несоблюдении режимов технологического процесса производства, низком уровне качества сырья, недостаточном уровне контроля качества готовой продукции со стороны должностных лиц предприятий-производителей, — подчеркивает Владимир Величко.Микробиологические показатели являются одними из главных критериев безопасности и качества молочной продукции. Результаты испытаний, проведенные специалистами ГП «Харьковстандартметрология» показали: кроме того, что продукт ТМ «Хуторок» не содержит характерных для творога полезных питательных веществ, так он еще оказался опасным по микробиологическим показателям.— По результатам испытаний установлено, что продукт содержит завышенное количество дрожжей и плесневых грибов, в нем выявлены еще и бактерии группы кишечной палочки, — отмечает Владимир Величко. — Употребление подобного рода продукции может привести к непредвиденным последствиям в работе желудочно-кишечного тракта. Также установлено несоответствие маркировки продукта ТМ «Хуторок» требованиям Технического регламента относительно правил маркировки пищевых продуктов, а именно: в информации о питательной (пищевой) ценности рядом с указанием цифрами количества белков, жиров, углеводов не указаны единицы измерения (граммы).Также не с лучшей стороны по микробиологии себя показали:— Употребление такой продукции может привести к различным расстройствам в работе желудочно-кишечного тракта, – подчеркивает Владимир Величко. – Особенно опасной она является для детей.