Илон Маск анонсировал первое испытание корабля для полета на Марс 12 марта 2018 г. источник 0 0

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года.

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года", - заявил он на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин, передает CNBC News.



Однако он заметил, что "иногда" его планы и ожидания немного завышены.



Ожидается, что ракетная система SpaceX Big Falcon Rocket сможет вывести в космос межпланетный космический корабль и будет способна полностью повторно использоваться.



"Полет будет стоить меньше, чем первоначальные рейсы ракеты Falcon 1, которые Маск оценил в диапазоне от 5 до 6 миллионов долларов", - говорится в сообщении.



Маск сказал, что на данном этапе со стороны общественности и бизнесменов им необходима "общая поддержка, поощрение и доброжелательность".



"Я думаю, что когда мы его (ракету BFR, - ред.) построим, у нас будет доказательство того, что другие компании и страны могут пойти и сделать то же самое. Они, конечно, не думают, что это возможно, но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру", - отметил Маск.



Сейчас задачей SpaceX является отправка грузовой миссии на Марс к 2022 году.



Целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.