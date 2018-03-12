Илон Маск анонсировал первое испытание корабля для полета на Марс

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года.
"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года", - заявил он на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин, передает CNBC News.
Однако он заметил, что "иногда" его планы и ожидания немного завышены.
Ожидается, что ракетная система SpaceX Big Falcon Rocket сможет вывести в космос межпланетный космический корабль и будет способна полностью повторно использоваться.
"Полет будет стоить меньше, чем первоначальные рейсы ракеты Falcon 1, которые Маск оценил в диапазоне от 5 до 6 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Маск сказал, что на данном этапе со стороны общественности и бизнесменов им необходима "общая поддержка, поощрение и доброжелательность".
"Я думаю, что когда мы его (ракету BFR, - ред.) построим, у нас будет доказательство того, что другие компании и страны могут пойти и сделать то же самое. Они, конечно, не думают, что это возможно, но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру", - отметил Маск.
Сейчас задачей SpaceX является отправка грузовой миссии на Марс к 2022 году.
Целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.