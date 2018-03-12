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Илон Маск анонсировал первое испытание корабля для полета на Марс

Илон Маск анонсировал первое испытание корабля для полета на Марс
Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года.
"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года", - заявил он на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин, передает CNBC News.

Однако он заметил, что "иногда" его планы и ожидания немного завышены.

Ожидается, что ракетная система SpaceX Big Falcon Rocket сможет вывести в космос межпланетный космический корабль и будет способна полностью повторно использоваться.

"Полет будет стоить меньше, чем первоначальные рейсы ракеты Falcon 1, которые Маск оценил в диапазоне от 5 до 6 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Маск сказал, что на данном этапе со стороны общественности и бизнесменов им необходима "общая поддержка, поощрение и доброжелательность".

"Я думаю, что когда мы его (ракету BFR, - ред.) построим, у нас будет доказательство того, что другие компании и страны могут пойти и сделать то же самое. Они, конечно, не думают, что это возможно, но если мы это сделаем, они тоже вступят в игру", - отметил Маск.

Сейчас задачей SpaceX является отправка грузовой миссии на Марс к 2022 году.

Целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.

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