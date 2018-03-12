Через две недели Украина перейдет на летнее время 12 марта 2018 г. источник 0 0

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, переход на летнее время в государстве уже более 20 лет происходит в последнее воскресенье марта.

В 2018 году перевод стрелок часов произойдет в ночь на 25 марта. Стрелки часов необходимо перевести на час вперед. В три ночи начинается летнее время, а потому придется просыпаться раньше.



Напомним, в Украине переводят время дважды в год – в последнее воскресенье марта переходят на летнее время, а в последнее воскресенье октября – на зимнее.



В 2011 году была попытка отменить переход на летнее-зимнее время, но потом это решение отменили из-за жалоб жителей Западной Украины (мол, утром, когда надо идти на работу, в школу или детсад, там еще очень темно на улице), а также из-за проведения в Украине футбольного Евро-2012.