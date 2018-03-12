Аэробика в воде намного эффективнее, чем «на суше»

Много раз слышала о пользе аквааэробики, но всегда в общих чертах. Сейчас передо мной остро стоит вопрос похудения, но исключительно полезным для здоровья способом. Присматриваюсь к этому виду фитнеса. Буду благодарна за информацию.

Марина Курченко

Организм в восторге от воды!

Отличный антидепрессант

О весе и питании

Об одежде и оборудовании

Важно знать

Цифры

В воде теплоотдача на 60–80 % больше, чем на суше, и для сохранения теплового баланса в организме повышается обмен веществ. Кроме того, плотность воды примерно в 770 раз больше воздуха, соответственно, энергозатраты значительно возрастают. Нагрузка, которую человек получает при выполнении упражнений, преодолевая сопротивление воды, в четыре раза больше. Во время занятий аквааэробикой каждые 15 минут теряется 150 калорий.

Аэробика в воде не имеет врачебных противопоказаний. Не считая, конечно, тяжелых заболеваний. Аквааэробика – это очень достойный вид фитнеса, убеждена тренер Ирина Петрова.— Обеспечивая давление на каждый сантиметр кожи, вода способствует улучшению ее эластичности, — рассказывает Ирина. — Происходит интенсивный гидромассаж, при котором увеличивается подвижность и гибкость суставов. Гидростатическое давление способствует кровообращению, благодаря чему улучшается работа почек, выводится лишняя жидкость из организма, укрепляется сердечно-сосудистая система, улучшается работа мозга. Работают все группы мышц, что сказывается на гармоничном развитии мускулатуры. А кроме того, заметно повышается устойчивость к простудным заболеваниям, – перечисляет достоинства аквааэробики тренер. – Иными словами, занятия в воде приводят к положительным физиологическим изменениям во всех органах и системах человека.Вода — незаменимый антидепрессант, уверяет тренер.— Действие температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Вода не только смывает негатив, но и дарит людям уверенность в себе. Это особенно заметно во время тренировок. Бывает, что на занятия приходят женщины со слабой физической подготовкой или лишним весом. И уже через несколько занятий они чувствуют себя уверенно, от стеснительности не остается и следа, — уточняет Ирина. – Кроме того, занятия в воде — это отличная подготовка к родам. А еще упражнения в воде — превосходная профилактика целлюлита. Аквааэробика очень хорошо справляется с разрыхлением и корректировкой жировых отложений.За полтора часа до тренировки лучше не есть, советует тренер. Иначе во время занятий энергия будет направлена на переваривание пищи. И после тренировки желательно воздержаться от еды в течение полутора-двух часов. Особенно это касается тех, кто хочет похудеть. После занятий лучше отдавать предпочтение белковой пище, кисломолочным продуктам, овощам и фруктам.По словам Ирины Петровой, вначале вес может немного увеличиться (этоможет быть даже при интенсивных занятиях). При этом внешне человек будет выглядеть более подтянутым. Тренер советует следить за результатами тренировок с помощью обмеривания, а не взвешивания. При регулярных занятиях ощутимых результатов стоит ждать через пару месяцев.Как правило, женщины нервничают и отвлекаются, поправляя бретельки. Поэтому одежда для занятий должна быть удобной. Лучше, если чашечки купальника будут без поролона. Это обеспечит дополнительный массаж груди во время тренировки, что благоприятно скажется на коже. Лучше всего подойдет спортивный купальник. Обязательные атрибуты для аквааэробики — резиновые шапочка и обувь.Что касается оборудования, то хороший эффект обеспечивают специальные перчатки, которые не пропускают воду, утяжеляют нагрузку на пресс и спину. С такими перчатками не только руки подкачиваются, но и мышцы груди работают эффективнее. В то же время с ними комфортнее держаться на воде. Есть еще специальная обувь для утяжеления, гантели для занятий на воде и специальные пояса.– Если у кого-то остеохондроз, межпозвоночная грыжа, травма позвоночника — инструктор обязательно должен об этом знать. Некоторые упражнения придется исключить, – акцентирует внимание Ирина Петренко. – Возможно, на занятиях будут уместны специальные пояса, которые фиксируют спину. Аэробика на воде отлично справляется с задачей профилактики остеохондроза. Шейному отделу позвоночника «посвящен» специальный комплекс упражнений.А вообще, всем желающим освоить новый вид фитнеса тренер советует перед началом занятий проконсультироваться с врачом.