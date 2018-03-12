В Харьковской области зафиксированы новые случаи бешенства 12 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 5 по 7 марта в Харьковской области зарегистрировано три случая бешенства.

По данным облуправления Госпродпотребслужбы, бешенство собаки обнаружено в селе Боровское Шевченковского района, бешенство кота – в Великом Бурлуке, бешенство бродячего кота – в селе Вязовое Краснокутского района.



За прошедшую неделю отменен карантин по бешенству котов в селах Красный Лиман (Барвенковский район), Плисовое (Лозовской р-н), Софиевка (Близнюковский р-н) в пос. Пятигорское (Балаклейский р-н) и лисы в Мерефе (Харьковский р-н).



С начала года в области диагностировано 35 случаев бешенства животных, из них 21 случай бешенства у кошек, 8 – собак, 5 – лисиц, один случай бешенства куницы. Профилактические прививки получили 11 684 собак, 10 147 кошек.