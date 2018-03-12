Школьницы умеют находить ответы на многие вопросы в стихах Шевченко: видео

Пятиклассница гимназии №6 Дарья Булуй и семиклассница средней школы №26 Полина Берест в 2017 году стали победителями всеукраинского этапа Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко и завоевали президентскую стипендию.

Я узнала о международном конкурсе знатоков украинского языка еще несколько лет назад, когда он носил имя Петра Яцыка. С младших классов я была отличницей, и моя учительница предложила мне поучаствовать, испытать свои возможности. Она очень помогла мне в подготовке к конкурсу – мы писали произведения на разные темы, постоянно повторяли программу. Я принимала участие три года подряд – и вот долгожданная победа. Необходимо было много готовиться, но еще важнее – чувствовать заданную тему, понимать, что ты хочешь написать. Для меня это очень много значит – и победа, и стипендия, которая мне назначена.Я узнала о конкурсе еще в третьем классе, когда моя учительница предложила мне поучаствовать. Но в первый раз у меня не сложилось – я не прошла даже районный уровень. Позже, уже в пятом классе, у меня были хорошие показатели по украинскому языку и литературе. И учительница обратила внимание, что у меня получается писать хорошие сочинения. Она и порекомендовала попробовать снова. Я стала активно ездить на олимпиады и конкурсы по украинскому языку и литературе. И вот сбылась моя мечта – я победила во всеукраинском конкурсе имени Т.Г. Шевченко.Тема конкурса всегда связана с творчеством Тараса Григорьевича Шевченко. Были различные задания и темы, например: что значит слово Тараса для Украины? Были разные диалоги, сочинения, рассказы, размышления, выступления перед аудиторией – это в разные годы. На это раз нужно было подготовить выступление перед аудиторией объемом до полутора страниц. Конечно же, очень сложно уложить в такой объем материала все свои мысли – хочется написать как можно больше.Запомнилась тема сочинения на районном уровне: Тарас Шевченко – поэт нации. Для меня сложнее всего оказалось соблюсти заданный объем текста – я написала пять страниц. Также для меня стало проблемой подобрать эпиграф к сочинению, это заняло больше всего времени.Два часа. Сначала мы около часа думали над текстом, потом писали на черновике, ну и оставшееся время переписывали уже аккуратным почерком окончательный вариант сочинения.Мне очень нравится творчество Тараса Шевченко. Его взгляды на жизнь, которые он выражал в своем творчестве, во многом совпадают с моими взглядами, даже не смотря на то, что нас разделяют столетия. В «Кобзаре» я могу найти поддержку и советы, которые помогают мне в жизни, дают подсказки для будущего. Я считаю, что Шевченко – величайший человек. Он пророк, у которого и через 150 лет можно найти подсказку во многих сегодняшних вопросах. Например, Шевченко говорил, что воля, свобода, счастье начинается с человека. Каждому человеку на своем месте надо просто захотеть стать счастливым, сделать шаг вперед. И потом уже это поможет совершить то, что позволит окружающим быть счастливыми. Но осмыслить это должен сам человек, только так мы сможем все вместе прийти к успеху.Для меня также очень много в творчестве Шевченко близкого и родного – например, патриотизм и вера в лучшее будущее, любовь к родине, к своей земле. Несмотря на то что Шевченко долгое время находился на чужбине, он все равно сохранил любовь к Украине.Думаю, что на сегодняшний день мое отношение к своей стране, мой патриотизм – это хорошая учеба, старание и ответственность, которую я проявляю по отношению к знаниям в школе. Потому что без качественного образования, без знаний, просто сидя на диване я ничего не смогу сделать для своей Украины. Сейчас я пытаюсь развиваться в разных направлениях – танцую, пою, рисую, пишу сочинения и надеюсь, что в будущем это мне пригодится.Соглашусь с Полиной – учеба играет очень важную роль в развитии личности отдельного человека и всей страны. На самом деле у нас – школьников – много возможностей, необходимо просто проявлять желание. Вот такие конкурсы, как Международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко – пример того, что каждый школьник может добиться успеха, просто для этого надо хорошо учиться. А вообще, цель конкурса - понимание творческого наследия Тараса Григорьевича Шевченко, выявление творчески одаренной молодежи, развитие ее потенциала, воспитание у молодого поколения уважения к языку и традициям своего народа, повышение уровня языкового образования в Украине. Я считаю, что будущее Украины – это образованная нация, которая чтит свои традиции.Очень часто сталкиваюсь с тем, что после знакомства человек не сразу понимает и принимает меня, но я люблю дискутировать, люблю аргументировать свои мысли. В общем, нахожу общий язык с людьми. Может быть, контакт не всегда происходит моментально, но мы приходим к пониманию. У меня много друзей, знакомых, я очень люблю общаться с разными людьми.Как только в школе стало известно, что я победила, все сразу начали поздравлять. За меня была рада вся школа. Поздравляли, желали, чтобы я не останавливалась на достигнутом и дальше продолжала проявлять свои способности.Свою жизнь я хочу связать с Украиной, и образование получать в своей стране. Во-первых, я патриотка. Во-вторых, здесь моя семья. Поэтому я не смогу решиться уехать за границу, пусть даже на учебу. Хочу стать врачом или ветеринаром. Уверена, что таким образом я помогу своей стране развиваться. Тем более что я не собираюсь останавливаться на достижениях современной медицины, хочу стремиться к новым, более усовершенствованным методам лечения. Думаю, у меня все получится.Я тоже планирую после школы учиться в украинском вузе. На сегодняшний день думаю стать руководителем в какой-либо сфере, чтобы развивать страну, или же открыть собственное дело.Это премия президента Украины, на сегодняшний день она составляет 1200 гривен в месяц. Получать мы ее будем на протяжении всего года, до определения новых победителей конкурса. Для меня это очень хороший бонус. Планирую тратить деньги на своих родных, а половину – оставлю. Вообще, я не люблю тратить много денег. Тем более что они пригодятся мне в будущем. Но я не собираюсь останавливаться. Хочу и в будущем активно участвовать во всевозможных конкурсах и олимпиадах. К счастью, на сегодняшний день у школьников есть масса возможностей показать свои способности по тому или иному предмету. Кстати, это не первая стипендия, которую я получаю благодаря своим знаниям. Хочу сказать, что даже в юном возрасте можно зарабатывать – для этого необходимо хорошо учиться.Я планирую часть денег потратить на свою семью и таким образом помочь родителям, а часть – отложить. Буду и в следующий раз пробовать свои силы в литературном конкурсе Т.Г. Шевченко, а также в других подобных конкурсах. Возможно, таким способом удастся накопить денег на будущее, чтобы получить качественное образование в Украине.Да, я уверена, что это отличная мотивация для лучшей учебы. Научные и творческие конкурсы являются большим толчком к саморазвитию, это помогает нам – школьникам – понять, что не надо сидеть дома возле телевизора или компьютера. Есть возможность сделать свою жизнь более насыщенной, наполненной интересными событиями. В жизни можно многого добиться, для этого надо идти к своей мечте, и у нас есть для этого все рычаги, надо просто не лениться.Моя победа стала большой мотивацией для моих одноклассников лучше учиться и попробовать свои силы в этом и других ученических конкурсах. Но все понимают, что идти на конкурс без определенного уровня знаний невозможно, поэтому у желающих есть время подготовиться к следующему конкурсу – если лучше учиться, серьезнее относиться к получению знаний в школе и не только. Об ученических конкурсах узнать несложно. Во-первых, о них периодически рассказывают учителя, а во-вторых, любую информацию можно найти в интернете. Поэтому если есть знания и желание участвовать и побеждать благодаря своим мозгам, то нет преград – все получится.Я благодарна поддержке, которую оказывают мне мои родители, учителя. Когда я иду на конкурс, то в своих знаниях уверена, но все равно волнение порождает сомнения, поэтому добрые слова близких делают свое дело. Однако с каждым годом становится легче. Теперь я уже не так боюсь выступать перед публикой, как в первый раз.А я всегда волнуюсь, как в первый раз. За неделю до старта не могу думать ни о чем, кроме конкурса. Но тут мне на помощь тоже приходят родители и педагоги, которые поддерживают – это помогает успокоиться и взять себя в руки. Очень приятно, когда утром, перед началом олимпиады или конкурса, мне звонит классный руководитель и желает удачи.Все-таки вижу свое будущее в Украине. Не исключаю, что могу поехать на семестр-другой, чтобы посмотреть на жизнь студентов в другом государстве – не более того. В Украине не вижу ограничений – доступ в интернет открывает много возможностей получить знания разного уровня.Путешествовать я планирую, но работать и прославлять свою страну - это мои планы на будущее.