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Пять стран Европы подписали открытое письмо об опасности «Северного потока-2»

Пять стран Европы подписали открытое письмо об опасности «Северного потока-2»
Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.
В письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится о том, что «Северный поток–2» направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России.

«Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен», - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинський.

«Один принцип – общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость», - подчеркнул он.

В письме, кроме того, говорится о том, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию «Северного потока–2» как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода «Северный поток–2» будет проходить согласно правилам ЕС.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что одной из приоритетных задач его деятельности, правительства, дипломатов и энергетических партнеров Украины является доказать нецелесообразность строительства «Северного потока-2».

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