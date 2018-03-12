Общество

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В США 14-килограммовый питон проглотил 16-килограммового оленя

В США 14-килограммовый питон проглотил 16-килограммового оленя
Природоохранное общество Conservancy of Southwest Florida (США) опубликовало снимки, на которых тигровый питон (их еще называют бирманскими) заглатывает белохвостого оленя, который весит больше, чем сам питон.
Считается, что это самый высокий коэффициент соотношения хищник-жертва, когда-либо задокументированный для бирманского питона, а, возможно, даже для любых видов питона. Выводы ученых будут опубликованы в выпуске научного журнала Herpetological Review в марте 2018 года, сообщает Environmental Science Department.

Змею умертвили, хотя оленя это уже не спасло. Дело в том, что во Флориде идет ожесточенная борьба с тигровыми питонами. Рептилия, обитающая в Южной и Юго-Восточной Азии, у себя на родине относится к уязвимым видам животных, но в США это опасный инвазивный вид. Змея, достигающая в среднем 3,7 метра в длину, считается одной из пяти крупнейших на планете. Завезенная в США коллекционерами, она оказалась на воле и активно заселила подходящие для нее места: в частности, природоохранные заболоченные земли Флориды. Огромная рептилия, не имеющая здесь естественных врагов, принялась уничтожать животных, населяющих парк «Эверглейдс».

Всего за несколько лет популяция енотов и опоссумов здесь снизилась на 98-99%, а белохвостых оленей стало меньше на 94%. Под угрозой – существование птиц, койотов и даже редкого эндемика – флоридской пумы.

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