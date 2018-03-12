Почему при простуде садится голос 12 марта 2018 г. Анна Борисова 0 0

Интересно узнать, почему при простуде голос часто садится. И еще: если звук пропадает часто – не опасно ли это?

Инна Андреевна

Главным органом речевого аппарата являются голосовые связки. Разная степень смыкания при прохождении воздуха через них рождает звук различной тональности, объясняет терапевт Сергей Миронов.



По словам специалиста, при воспалительных заболеваниях (ларингите) они набухают, и соответственно нарушается тонкий механизм образования звука. Спасти голос можно теплым питьем, влажным воздухом, леденцами. Это так называемая отвлекающая терапия - кровь перераспределится из воспаленных голосовых связок в соседние ткани.



Постоянная и усиливающаяся охриплость должна насторожить: причиной могут быть новообразования в гортани – папилломы, к примеру.



Кстати, ларингит очень опасен для детей до трех лет. Гортань – самое узкое место между глоткой и трахеей. У детей этого возраста гортань выстлана рыхлой тканью, которая легко принимает относительно большое количество крови (например, при воспалении) и может перекрыть воздухоносные пути. Это состояние называют ложным крупом. На фоне ларингита ложный круп развивается очень быстро (обычно во время сна). Первая помощь – это вертикальное положение, свежий воздух. В таких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачу.