«Металлист 1925» продолжает подготовку в Турции 12 марта 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В 2:30 12 марта самолет с делегацией «Металлиста 1925» вылетел из международного аэропорта «Харьков» и взял курс на Турцию, где команда проводит первый в истории зарубежный учебно-тренировочный сбор.

В течение 12 дней команда будет базироваться в пятизвездочном отеле Gloria Verde Resort в курортном городе Белек, а тренироваться на поле комплекса Gloria Sports Arena, информирует клубная пресс-служба. На этот сбор главный тренер «Металлиста 1925» Александр Иванов взял следующих футболистов: вратари: Арсен Белименко, Владислав Федак и Денис Дьяков; защитники: Дмитрий Прихна, Иван Коваленко, Игорь Чередниченко, Владислав Сидоренко, Максим Цвиренко, Юрий Булычев, Александр Жданов и Владислав Емельянов; полузащитники: Владислав Краев, Олег Синица, Ярослав Дехтяренко, Сергей Романов, Луиз Фернандо, Вилиам Марсилио, Андрей Ралюченко, Егор Коваленко и Михаил Мазун; нападающие: Максим Ермоленко, Сергей Давыдов, Михаил Стороженко и Денис Скотаренко.



Следует отметить, что тренерский штаб принял решение взять на этот сбор и капитана команды «Металлист юниор» Михаила Мазуна. Уже в Турции к команде присоединятся Эдмар, а также футболист, который приедет в тренировочный лагерь команды на просмотр.



В Турции харьковская команда будет работать в режиме двухразовых тренировок, кроме того, проведет четыре контрольных поединка, которые станут для «Металлиста 1925» первыми международными встречами в его пока еще короткой истории. 14 марта соперником «желто-синих» будет турецкий «Кемерспор», 17 марта – шведский «Кристианстад» и 23 марта – норвежский «Эльверум». Соперник в еще одном спарринге пока неизвестен. 24 марта команда возвратится домой в Харьков.



Перед этим, в завершение домашнего этапа подготовки «Металлист 1925» провел на искусственном поле своей клубной ДЮФСШ товарищеский матч с четвертой командой прошлогоднего чемпионата Харьковской области – «Энергетиком» из Солоницевки (Дергачевский район) и одержал победу – 2:1. На 61-й минуте Максим Ермоленко открыл счет – 1:0, на 74-й Кирилл Ермошенко увеличил разрыв – 2:0, а на 77-й Руслан Бидненко провел ответный мяч – 2:1.



Намеченный на 8 марта матч с ахтырским «Нефтяником-Укрнефтью» не состоялся. Тренеры обеих команд решили его не проводить, так как из-за неустойчивой погоды поле стало скользким и травмоопасным.