Происшествия

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Пожар в Харькове: загорелся лифт

Пожар в Харькове: загорелся лифт
12 марта в 8:24 возник пожар в лифтовой шахте жилого шестнадцати этажного дома по улице Зубарева, 55.
К месту происшествия  прибыли три отделения службы спасения на автоцистернах и отделение на автолестнице в составе 20 спасателей. В лифтовой шахте между 6-м и 9-м этажами горел силовой кабель. Дым начал распространяться на верхние этажи. К месту происшествия вызвали лифтовую и энергетическую службы для отключения электропитания в шахте. В это время с верхних этажей спасли 38-летнюю женщину и ее трехмесячного ребенка, а также эвакуировали 18 жителей дома. Ребенка скорая отвезла в 1-ю детскую больницу для детальной проверки состояния.

После полного отключения электропитания началось тушение пожара. В 9:03 огонь локализовали, в 9:55 – ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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