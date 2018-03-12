Пожар в Харькове: загорелся лифт 12 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

12 марта в 8:24 возник пожар в лифтовой шахте жилого шестнадцати этажного дома по улице Зубарева, 55.

К месту происшествия прибыли три отделения службы спасения на автоцистернах и отделение на автолестнице в составе 20 спасателей. В лифтовой шахте между 6-м и 9-м этажами горел силовой кабель. Дым начал распространяться на верхние этажи. К месту происшествия вызвали лифтовую и энергетическую службы для отключения электропитания в шахте. В это время с верхних этажей спасли 38-летнюю женщину и ее трехмесячного ребенка, а также эвакуировали 18 жителей дома. Ребенка скорая отвезла в 1-ю детскую больницу для детальной проверки состояния.



После полного отключения электропитания началось тушение пожара. В 9:03 огонь локализовали, в 9:55 – ликвидировали. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.