Культура

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В «ЕрмиловЦентре» пройдет выставка современных художников

В «ЕрмиловЦентре» пройдет выставка современных художников
Презентация работ участников программы SWAP:UK/UKRAINE (Обмен: Великобритания/Украина) пройдет с 16 марта по 15 апреля в центре современного искусства «ЕрмиловЦентр».
Восемь художников побывали в 2017 году в двух странах и теперь покажут результаты своих визуальных исследований. Это ежегодная программа Британского Совета в Украине для художников и кураторов. Ее цель - объединить представителей культуры из двух стран и поддерживать их развитие в международной среде. Программа реализуется в сотрудничестве с Ливерпульской биеннале, самым масштабным фестивалем современного искусства в Соединенном Королевстве. С 2016 года резиденции для художников и кураторов были организованы в Ливерпуле, Киеве, Харькове, Музычах, Ужгороде и на полуострове Бирючий в Азовском море. Программа предоставляет художникам время на исследования, рефлексию и изучение художественных традиций Великобритании и Украины.

Кураторами экспозиции в Харькове выступают Елена Касперович («ЕрмиловЦентр»), Илья Заболотный (Британский Совет), Анастасия Хлестова (Харьковская муниципальная галерея).

– Второй год подряд благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими партнерами в Великобритании и Украине нам удается создавать уникальный калейдоскоп-мозаику обменов и сотрудничества между культурными обществами двух стран. В этом году мы организуем финальную выставку, а ее главный нарратив дополнит насыщенная образовательная программа, кураторами которой выступают наши партнеры – Харьковская муниципальная галерея, – рассказал Илья Заболотный.

Выставку можно будет посетить с 12:00 до 20:00 со вторника по воскресенье.

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