Харьковчане завоевали еще две награды на Паралимпиаде

12 марта на зимних Паралимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхенчхане, харьковские спортсмены пополнили медальную корзину сборной Украины серебром и бронзой в лыжных гонках.

Серебряным призером в лыжных гонках на длинной дистанции (15 км) свободным стилем среди женщин с проблемами зрения сталавместе со своим тренером гайдом Виталием Казаковым. На финише харьковчанка показала результат 49:19.5, отстав от чемпионки Светланы Саханенко из Белоруссии на 7.8 секунды. Это уже вторая серебряная медаль Оксаны на этой Паралимпиаде. Первую она завоевала в биатлонном спринте.На этой же дистанции в соревнованиях стоя среди женщин с поражением опорно-двигательного аппарата еще одна харьковская лыжницас результатом 51:06.6 заняла третье место. Для Людмилы это вторая бронзовая награда на этих Паралимпийских играх: еще одну она завоевала в биатлоне в спринте.Также 12 марта украинские паралимпийцы завоевали золотую медаль. На длинной дистанции (20 км) в соревнованиях стоя среди мужчин с поражением опорно-двигательного аппарата паралимпийским чемпионом стал Игорь Рептух из Черниговской области.Эта медаль золотая медаль стала уже третьей наградой высшей пробы, которую завоевали украинцы на этой Паралимпиаде. Днем ранее чемпионом в лыжной гонке на 15 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стал Максим Яровой из Николаевской области. А еще одно золото в первый соревновательный день в биатлонном спринте среди мужчин с проблемами зрения получил харьковчанинПо состоянию на утро 12 марта на счету сборной Украины три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды, а также третье место в медальном зачете. Второе за французскими паралимпийцами (три золотые, три серебряные, две бронзовые), а возглавляет зачет сборная США (четыре золотые, три серебряные, две бронзовые).