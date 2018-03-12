В Харькове задержан главный инспектор таможни 12 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Следователи прокуратуры Харьковской области задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч российских рублей главного государственного инспектора таможенного поста «Харьков-Пассажирский».

По информации пресс-службы прокуратуры Харьовской области, следователями задокументировано четыре эпизода получения неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств – 11 тысяч российских рублей. Деньги чиновник требовал и получал от пассажиров, у которых вес багажа превышал допустимые нормы.



В настоящее время таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сотрудниками прокуратуры готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.



Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством) при оперативном сопровождении областного СБУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.