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В Харькове задержан главный инспектор таможни

В Харькове задержан главный инспектор таможни
Следователи прокуратуры Харьковской области задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч российских рублей главного государственного инспектора таможенного поста «Харьков-Пассажирский».
По информации пресс-службы прокуратуры Харьовской области, следователями задокументировано четыре эпизода получения неправомерной выгоды. Общая сумма полученных средств – 11 тысяч российских рублей. Деньги чиновник требовал и получал от пассажиров, у которых вес багажа превышал допустимые нормы.

В настоящее время таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сотрудниками прокуратуры готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством) при оперативном сопровождении областного  СБУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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