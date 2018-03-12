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Грипп атакует Харьков

Грипп атакует Харьков
На прошлой неделе в Харьковской области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 8265 человек, из них 5011 (60,6%) – дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости составляет 307,76 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 61,9%, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 5496 человек, темп прироста заболеваемости уменьшился и составляет 39,9%. 75,6% заболевших детей посещают организованные группы (59,6% – дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 36,3% – дошкольные учебные заведения).

Показатели заболеваемости в Харькове, Первомайском, Изюме, Купянске, а также в Изюмском и Купянском районах области превышают среднеобластной.

Самый высокий показатель заболеваемости в области зарегистрирован в Купянском районе – 1064,02 на 100 тысяч населения, самый низкий – в Печенежском – 50,04 на 100 тысяч населения.

Госпитализированы 219 больных, что составляет 2,6% от общего количества заболевших, в т.ч. 141 ребенок до 17 лет (64,4%).

В Харькове заболело 5699 человек, интенсивный показатель составил 401,49 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 52,3%. Наблюдается незначительное снижение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей, темп прироста составил 33,7%. Удельный вес заболевших детей составляет 63,8% (3638 человек). Среди детей заболеваемость снизилась на 38,0%.

Среди заболевших детей 71,7% посещает организованные группы (56,2% – дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 41,3% – дошкольные учебные заведения).

По данным вирусологического мониторинга, при обследовании 115 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты выявлены у 57 человек (49,6%). У 8 человек обнаружен вирус гриппа типа В (14,0%), у одного человека – вирус гриппа А (1,8%). У 47,3% больных выявлен вирус парагриппа, у 28,1% – РС-вирус, у 8,8% – аденовирус.

По состоянию на 12 марта в области привито 9132 человека, что составляет 14,3% от запланированного (группы риска).

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