Происшествия

  • 166
    •  / 

В Харькове задержан бизнесмен из «ДНР»

В Харькове задержан бизнесмен из «ДНР»
Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики государства и Главного следственного управления СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали бизнесмена из так называемой «ДНР» за финансирование терроризма.
По данным СБУ, оперативники спецслужбы установили, что бизнесмен является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса. Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории России. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков.

Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является «действующим депутатом» Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в «бюджет» псевдореспублики.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У мужчины также обнаружили $50 тысяч, 150 тыс грн и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей13 марта

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3189.25 грн
100 USD 2592.46 грн
10 RUB 4.5793 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи