В Харькове задержан бизнесмен из «ДНР» 12 марта 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики государства и Главного следственного управления СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задержали бизнесмена из так называемой «ДНР» за финансирование терроризма.

По данным СБУ, оперативники спецслужбы установили, что бизнесмен является владельцем одной из крупнейших сетей продуктовых маркетов на временно оккупированной территории Донбасса. Коммерсант наладил механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории России. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков.



Правоохранители задокументировали, что бизнесмен, который также является «действующим депутатом» Горловского городского совета, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков в «бюджет» псевдореспублики.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, куда он приехал по личным делам. Во время обысков в харьковской квартире предпринимателя и месту жительства его родственников правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации с доказательствами финансирования террористов. У мужчины также обнаружили $50 тысяч, 150 тыс грн и банковские карточки, на которых хранятся средства, полученные от незаконной деятельности.



В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.