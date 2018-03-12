Может ли Украина экспортировать пчел

Как зимуют пчелы?
— Геннадий Брониславович, здравствуйте. Меня зовут Антона Анатольевна. Вот интересно, а как пчелы зимуют? Наверное, впадают в спячку?
— Пчелы хоть и относятся к животным, но в спячку не впадают. Они зимуют в активном состоянии. Чтобы пчела осталась живой, ей необходима температура выше +6°С, ниже – пчелы уже погибают. Поэтому для зимовки пчелы собираются в так называемый клуб: очень плотненько садятся на сотах, в которых обязательно должен быть мед. Потребляя мед и выделяя тепло, они создают себе условия для зимовки. Зимовка у пчел может продолжаться до шести месяцев.
Количество пчел в зимнем клубе от килограмма до двух, это от 10 до 20 тысяч особей. Минимальное количество пчел, которое способно перезимовать – примерно полкило, то есть пять тысяч особей. Если меньше – нужно или специальное помещение, или поддерживать температуру, чтобы им было легче.
— И много меда они съедают за зиму?
— В день зимующие пчелы потребляют 15 -20 граммов, если сильная семья – до 50 граммов. Минимальное потребление корма в месяц составляет полкилограмма на семью. Но когда бывает переходная погода – осенью или ближе к весне, — они становятся более активными и, соответственно, потребляют больше корма, от килограмма до двух в месяц. Поэтому хороший расход корма за зиму – около шести-семи килограммов. Считается, что это не много. В наших условиях пчелы за зимовку потребляют в среднем порядка 10 кг меда.
Как пчелы матку выкармливают
— Добрый день. Меня зовут Галина Сергеевна. Геннадий Брониславович, когда у пчел заканчивается зимовка?
— Когда они имеют возможность вылетать из ульев, то есть когда температура на улице устанавливается выше +10°С. А первую «добычу» они могут принести в начале апреля, когда появляются первоцветы — мать-и-мачеха, пролески. Вот с них пчелы должны собрать нектар и пыльцу. Пыльца нужна для выкармливания личинок, то есть потомства.
— А когда же у них появляется потомство?
— Воспроизводство потомства начинается еще в конце зимовки. Как раз сейчас – в начале марта — появляются первые личинки, которые выкармливаются за счет кормовых запасов. Это вода, мед и пыльца, которая хранится в ульях в виде перги. Это своеобразные пчелиные консервы. То есть к моменту, когда в природе уже можно что-то собирать, в ульях обычно уже есть молодые пчелы, которые вывелись в этом сезоне. Они более активны по сравнению с теми, которые зимовали. Как правило, полная замена зимовалых пчел на молодых происходит в середине апреля.
— Как замена? То есть перезимовавшие пчелы погибают?
— Да. Они выкармливают весеннее потомство и отходят потихонечку во время сбора пыльцы и нектара. Зимовалые пчелы живут шесть-девять месяцев. А в активный период пчела живет порядка пятидесяти дней, если активно работает. Они постоянно обновляются, выводят себе замену – молодых пчел. И за счет этого семья и существует.
То есть основная задача семьи: весной вырастить замену, потом набрать силу и отроиться – организовать новый рой, новую семью с молодой маткой. Затем собрать корм и подготовиться к зимовке
— А как выбирают матку? Это какая-то особая пчела?
— Матку пчелы специально выращивают – практически из той же личинки, из которой выращивается и пчела, только ее кормление идет исключительно маточным молочком. Если личинку кормить одним маточным молочком – из нее разовьется матка. Если кормить сначала молочком, а потом пыльцой с медом – разовьется пчелка.
Основная задача пчелиной матки – откладывать яички. После того как пчелы отроились, то есть естественным образом размножились, задача у тех, что остались – вырастить себе молодую матку, которая начинает откладывать яички. После чего семья должна собрать себе корм на зиму. Улетевший рой прибывает на новое место и строит новые соты. И соответственно собирает мед и пыльцу, которые потом «законсервирует» себе на зиму.
— А какова же роль пчеловода во всем этом процессе?
— Если присмотреться, то пчеловода с бидончиком для меда, который собирается грабить пчел, тут нет. Если мы хотим, чтобы пчелы дали нам бидончик меда – мы интенсивно их разводим, выбираем таких, которые приносят лишние запасы, чтобы потом излишки отобрать.
Допустим, у вас на пасеке три семьи пчел. Одна дала пять килограммов меда, вторая – десять, третья – пятнадцать. Мы выбираем для размножения ту, которая приносит больше всего меда. Выводим из нее маток искусственным способом и эту семью размножаем. А в той семье, которая дает меньше всего, меняем матку на молодую, выведенную от более продуктивных пчел. И так постепенно, работая из года в год, добиваемся, чтобы пчелы давали больше меда, то есть одомашниваем диких насекомых.
Почему гибнут пчелы?
— Геннадий Брониславович, здравствуйте. Меня зовут Игорь Григорьевич. Нередко приходится видеть сообщения о массовой гибели пчел. В чем причина?
— Причин может быть несколько. Во-первых, зимовка – очень тяжелый период, и пчелы должны войти в зиму здоровыми. У больных, ослабленных насекомых ресурса жизнедеятельности может не хватить. Серьезная причина неудачной зимовки – наличие в семье клещей-паразитов, которые живут на пчелах и снижают их выживаемость. При высокой заклещенности, паразит может убить пчелиную семью еще до наступления холодов.
Во-вторых, очень сильно влияет экологическая ситуация. Пчелы не защищены от ядохимикатов, других вредных веществ, которые находятся в окружающей среде. Они приносят с полей гербициды, пестициды, все это накапливается в сотах, в восковой составляющей. Когда концентрация достигает предельной – это явно влияет на жизнестойкость и выживаемость пчелы.
Еще одна проблема – «пчеловод». Именно в кавычках. Человек не только может помочь пчелам перезимовать, но и навредить. Например, отобрать меда больше, чем положено, и для зимовки его просто не хватит. Либо забрать мед и попытаться прокормить пчел сахаром – это тоже для них вредно. Если в улье только старые соты, не обновляется гнездо, неудачный улей, неправильное его расположение на пасеке, сквозняк, крыша протекает – все это вредно. Чтобы держать пчел, нужна определенная квалификация. Из всех отраслей сельского хозяйства пчеловодство является самой сложной.
Чем привлекает европейцев украинский мед?
— Добрый день. Меня зовут Виктория. Геннадий Брониславович, отправляют ли украинский мед на экспорт?
— Количество пчелосемей, которые сейчас есть в Украине, и особенно количество угодий, которое занято, например подсолнечником (и другими растениями, которые продуцируют нектар), позволяет получать много меда. Пчелы дают его больше, чем мы в состоянии потребить на внутреннем рынке. Сейчас по статистике в Украине потребляется 1,2-1,5 кг меда на человека в год. Для сравнения, сахара – до 50 кг (с учетом сладких продуктов).
И сейчас проделана очень большая работа, чтобы излишки меда можно было экспортировать. Существуют очень жесткие требования к качеству меда, к таре, упаковке, перевозке, условиям хранения экспортируемого меда, особенно в Евросоюз. Но мы прошли эту стадию, и сейчас наш мед покупается, то есть мы выдерживаем все эти нормы и правила, которые предъявляются к экспорту меда.
Стоимость полного анализа очень высока – более тысячи гривен. Но есть такой нюанс – минимальная партия, которая экспортируется, так называемый лот — 10 тонн. Но чаще продаются лоты по 20 тонн. То есть мед должен быть упакован в строго определенную тару – допустим, евробочку. И перед тем как мед в эту бочку расфасуют, он смешивается в одной таре, и на всю партию выдается всего один сертификат качества, а это всего один полный анализ. Пунктов, которым должен соответствовать мед, очень много: водность, диастазное число (подтверждение натуральности), содержание тяжелых элементов, радиоактивных элементов, отравляющих веществ и другие.
— Я слышала, что у нашего меда были проблемы с наличием антибиотиков…
— Да, такая проблема была. Но связана она не с тем, что пчеловод или еще кто-то специально их туда кладет. С нашей экологией антибиотики приносятся с полей. Потому что все фунгициды – препараты, которыми обрабатываются растения от грибковых заболеваний, – являются очень сильными антибиотиками. И они могут попадать в мед.
— И как эту проблему решили?
— Делаются анализы, и тот мед, который не проходит проверку, идет в кондитерское производство, поскольку при высоких температурах все антибиотики уничтожаются. Но на экспорт он уже не идет. По факту такого меда немного, и проблема больше надуманная, мягко говоря. Да, бывает. Но это редкость – один процент.
— Добрый день. Виктор беспокоит. Геннадий Брониславович, почему Европа покупает наш мед? У них своего нет?
— Почему же? Есть. Европа как покупает, так и очень много продает. Мед большей частью приобретается не из-за того, что его нет, а для расширения ассортимента. Например, ассортимент меда в Германии на порядок больше, чем у нас, потому что там мед со всего мира. А у нас – только отечественный.
Хорошо берут украинский подсолнечный мед в Европе и особенно – в США. У них мед в основном темный, и они очень хорошо закупают наш светлый – подсолнечный. Тем более что наш мед пока практически самый дешевый в Европе.
Кроме подсолнечного в Украине производятся ранние меды – акациевый, липовый, луговое разнотравье. В категорию подсолнечного попадает любой мед, который собирается в период цветения подсолнухов. На внутреннем рынке он самый доступный. Первые подороже, поскольку их мало. Дорогой мед практически не экспортируется – это просто невыгодно, такой мед хорошо реализуется на внутреннем рынке.
Пойдут ли пчелы на экспорт?
— Геннадий Брониславович, здравствуйте. Слышала, что Украина, помимо меда, экспортирует также и пчел, и шмелей. Это правда? Меня зовут Анна.
— Шмели – не совсем наша отрасль. Если шмели и продаются, то используются исключительно для опыления в теплицах. Это единица, которая к меду никакого отношения не имеет, их специально выводят именно для опыления. Стоит это очень дорого – порядка 30-60 долларов за семью. Больше всего ими занимаются в Израиле – там шмелиная семейка для опыления растений в теплицах стоит от 100 долларов.
Что касается пчел, то, по последней информации, купить в Украине пчел пожелала Канада, но это пока еще в проекте. Но я сразу скажу: с теми требованиями, которые выдвигаются к пчелам, мы, наверное, ничего не продадим. Прежде всего они должны быть здоровыми. Кроме того, в этих пчелах должен быть заложен потенциал, чтобы они приносили мед. Порода должна хорошо подходить под климат Канады, и таких еще можно найти. А вот ветеринарным требованиям наши пчелы вряд ли соответствуют. Анализ будет очень скрупулезный. Думаю, что пройти его будет очень сложно. Кроме того, зимовка этого года была тяжелой, отход пчел начался еще с осени – из-за клещей и погоды. И сейчас на внутреннем рынке очень высокий спрос на пчел. Думаю, что разница в цене между Канадой и Украиной не будет очень большой.
Если бы я был представителем канадцев, не спешил бы брать очень много. Взял бы 100-200 семей и посмотрел, а что такое украинские пчелы. Думаю, что так и произойдет, никто тысячами их закупать не будет, поскольку это очень большой риск.
Новый урожай – в начале июня
— Геннадий Бронеславович, здравствуйте. Меня Екатерина Семеновна зовут. Закончился мед, который брали на зиму. Хочу докупить пару баночек. Скажите, как должен выглядеть настоящий мед сейчас? Может ли он быть жидким?
— У нас собирают ранние, средние и поздние сорта меда. Ранние – на основе акации – склонны к долгому переходу в кристаллическое состояние, то есть они и сейчас остаются жидкими. Такой мед самый дорогой, но очень вкусный и ароматный. Его цвет – почти прозрачно-золотистый, желтоватый или даже зеленоватый. Насыщенного цвета, похожего по цвету на домашнее подсолнечное масло, у майского меда быть не может. Подсолнечный мед – желтый в жидком виде и очень быстро кристаллизуется , в застывшем – ярко-желтый. Гречишный – коричневого цвета.
— А как выбрать правильный мед?
— А вы его попробуйте. Тот мед, который больше всего вам по вкусу, – и есть тот, который вам нужен.
— Правда ли, что разогретый мед теряет все свои витамины?
— Мед, конечно, можно разогреть – и он станет прозрачным, жидким. Но я вам сразу скажу: мед – очень калорийная, энергоемкая штука, и витамины, которые в нем есть, – это остатки пыльцы, не отфильтрованные пчелами. Поэтому мед изначально не является продуктом с высоким содержанием витаминов. Основная его ценность в том, что он обладает лечебными свойствами, не являясь при этом кладезем витаминов. Кстати, даже то небольшое количество витаминов чаще всего теряется в процессе хранения. Считается, что мед должен храниться при температуре не выше 15 градусов и срок хранения – два года.
— А есть ли у нас на рынке поддельный мед?
— На рынке меда очень много, и смысла его фальсифицировать нет никакого. Это дороже обойдется.
— Когда появится первый мед в новом сезоне?
— Первый мед может появиться на рынке приблизительно в 15-20-х числах мая, но это не массовое явление. Акациевый мед качают в начале июня – если будет цвести акация (в прошлом году она подмерзла). По старому календарю 13 июня – это еще 31 мая, поэтому все, что откачано до этого числа, считается майским медом. Свежего урожая можно ожидать в начале июня.
Личное дело
Геннадий Брониславович Измайлов родился в 1955 году в Харькове. В 1978 году окончил ХАИ им. Жуковского. С 1986 года занимается пчелами.