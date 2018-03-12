Может ли Украина экспортировать пчел

Как зимуют пчелы?

Как пчелы матку выкармливают

Почему гибнут пчелы?

Чем привлекает европейцев украинский мед?

Пойдут ли пчелы на экспорт?

Новый урожай – в начале июня

Личное дело

Геннадий Брониславович Измайлов родился в 1955 году в Харькове. В 1978 году окончил ХАИ им. Жуковского. С 1986 года занимается пчелами.

— Геннадий Брониславович, здравствуйте. Меня зовут Антона Анатольевна. Вот интересно, а как пчелы зимуют? Наверное, впадают в спячку?— Пчелы хоть и относятся к животным, но в спячку не впадают. Они зимуют в активном состоянии. Чтобы пчела осталась живой, ей необходима температура выше +6°С, ниже – пчелы уже погибают. Поэтому для зимовки пчелы собираются в так называемый клуб: очень плотненько садятся на сотах, в которых обязательно должен быть мед. Потребляя мед и выделяя тепло, они создают себе условия для зимовки. Зимовка у пчел может продолжаться до шести месяцев.Количество пчел в зимнем клубе от килограмма до двух, это от 10 до 20 тысяч особей. Минимальное количество пчел, которое способно перезимовать – примерно полкило, то есть пять тысяч особей. Если меньше – нужно или специальное помещение, или поддерживать температуру, чтобы им было легче.— И много меда они съедают за зиму?— В день зимующие пчелы потребляют 15 -20 граммов, если сильная семья – до 50 граммов. Минимальное потребление корма в месяц составляет полкилограмма на семью. Но когда бывает переходная погода – осенью или ближе к весне, — они становятся более активными и, соответственно, потребляют больше корма, от килограмма до двух в месяц. Поэтому хороший расход корма за зиму – около шести-семи килограммов. Считается, что это не много. В наших условиях пчелы за зимовку потребляют в среднем порядка 10 кг меда.— Добрый день. Меня зовут Галина Сергеевна. Геннадий Брониславович, когда у пчел заканчивается зимовка?— Когда они имеют возможность вылетать из ульев, то есть когда температура на улице устанавливается выше +10°С. А первую «добычу» они могут принести в начале апреля, когда появляются первоцветы — мать-и-мачеха, пролески. Вот с них пчелы должны собрать нектар и пыльцу. Пыльца нужна для выкармливания личинок, то есть потомства.— А когда же у них появляется потомство?— Воспроизводство потомства начинается еще в конце зимовки. Как раз сейчас – в начале марта — появляются первые личинки, которые выкармливаются за счет кормовых запасов. Это вода, мед и пыльца, которая хранится в ульях в виде перги. Это своеобразные пчелиные консервы. То есть к моменту, когда в природе уже можно что-то собирать, в ульях обычно уже есть молодые пчелы, которые вывелись в этом сезоне. Они более активны по сравнению с теми, которые зимовали. Как правило, полная замена зимовалых пчел на молодых происходит в середине апреля.— Как замена? То есть перезимовавшие пчелы погибают?— Да. Они выкармливают весеннее потомство и отходят потихонечку во время сбора пыльцы и нектара. Зимовалые пчелы живут шесть-девять месяцев. А в активный период пчела живет порядка пятидесяти дней, если активно работает. Они постоянно обновляются, выводят себе замену – молодых пчел. И за счет этого семья и существует.То есть основная задача семьи: весной вырастить замену, потом набрать силу и отроиться – организовать новый рой, новую семью с молодой маткой. Затем собрать корм и подготовиться к зимовке— А как выбирают матку? Это какая-то особая пчела?— Матку пчелы специально выращивают – практически из той же личинки, из которой выращивается и пчела, только ее кормление идет исключительно маточным молочком. Если личинку кормить одним маточным молочком – из нее разовьется матка. Если кормить сначала молочком, а потом пыльцой с медом – разовьется пчелка.Основная задача пчелиной матки – откладывать яички. После того как пчелы отроились, то есть естественным образом размножились, задача у тех, что остались – вырастить себе молодую матку, которая начинает откладывать яички. После чего семья должна собрать себе корм на зиму. Улетевший рой прибывает на новое место и строит новые соты. И соответственно собирает мед и пыльцу, которые потом «законсервирует» себе на зиму.— А какова же роль пчеловода во всем этом процессе?— Если присмотреться, то пчеловода с бидончиком для меда, который собирается грабить пчел, тут нет. Если мы хотим, чтобы пчелы дали нам бидончик меда – мы интенсивно их разводим, выбираем таких, которые приносят лишние запасы, чтобы потом излишки отобрать.Допустим, у вас на пасеке три семьи пчел. Одна дала пять килограммов меда, вторая – десять, третья – пятнадцать. Мы выбираем для размножения ту, которая приносит больше всего меда. Выводим из нее маток искусственным способом и эту семью размножаем. А в той семье, которая дает меньше всего, меняем матку на молодую, выведенную от более продуктивных пчел. И так постепенно, работая из года в год, добиваемся, чтобы пчелы давали больше меда, то есть одомашниваем диких насекомых.— Геннадий Брониславович, здравствуйте. Меня зовут Игорь Григорьевич. Нередко приходится видеть сообщения о массовой гибели пчел. В чем причина?— Причин может быть несколько. Во-первых, зимовка – очень тяжелый период, и пчелы должны войти в зиму здоровыми. У больных, ослабленных насекомых ресурса жизнедеятельности может не хватить. Серьезная причина неудачной зимовки – наличие в семье клещей-паразитов, которые живут на пчелах и снижают их выживаемость. При высокой заклещенности, паразит может убить пчелиную семью еще до наступления холодов.Во-вторых, очень сильно влияет экологическая ситуация. Пчелы не защищены от ядохимикатов, других вредных веществ, которые находятся в окружающей среде. Они приносят с полей гербициды, пестициды, все это накапливается в сотах, в восковой составляющей. Когда концентрация достигает предельной – это явно влияет на жизнестойкость и выживаемость пчелы.Еще одна проблема – «пчеловод». Именно в кавычках. Человек не только может помочь пчелам перезимовать, но и навредить. Например, отобрать меда больше, чем положено, и для зимовки его просто не хватит. Либо забрать мед и попытаться прокормить пчел сахаром – это тоже для них вредно. Если в улье только старые соты, не обновляется гнездо, неудачный улей, неправильное его расположение на пасеке, сквозняк, крыша протекает – все это вредно. Чтобы держать пчел, нужна определенная квалификация. Из всех отраслей сельского хозяйства пчеловодство является самой сложной.— Добрый день. Меня зовут Виктория. Геннадий Брониславович, отправляют ли украинский мед на экспорт?— Количество пчелосемей, которые сейчас есть в Украине, и особенно количество угодий, которое занято, например подсолнечником (и другими растениями, которые продуцируют нектар), позволяет получать много меда. Пчелы дают его больше, чем мы в состоянии потребить на внутреннем рынке. Сейчас по статистике в Украине потребляется 1,2-1,5 кг меда на человека в год. Для сравнения, сахара – до 50 кг (с учетом сладких продуктов).И сейчас проделана очень большая работа, чтобы излишки меда можно было экспортировать. Существуют очень жесткие требования к качеству меда, к таре, упаковке, перевозке, условиям хранения экспортируемого меда, особенно в Евросоюз. Но мы прошли эту стадию, и сейчас наш мед покупается, то есть мы выдерживаем все эти нормы и правила, которые предъявляются к экспорту меда.Стоимость полного анализа очень высока – более тысячи гривен. Но есть такой нюанс – минимальная партия, которая экспортируется, так называемый лот — 10 тонн. Но чаще продаются лоты по 20 тонн. То есть мед должен быть упакован в строго определенную тару – допустим, евробочку. И перед тем как мед в эту бочку расфасуют, он смешивается в одной таре, и на всю партию выдается всего один сертификат качества, а это всего один полный анализ. Пунктов, которым должен соответствовать мед, очень много: водность, диастазное число (подтверждение натуральности), содержание тяжелых элементов, радиоактивных элементов, отравляющих веществ и другие.— Я слышала, что у нашего меда были проблемы с наличием антибиотиков…— Да, такая проблема была. Но связана она не с тем, что пчеловод или еще кто-то специально их туда кладет. С нашей экологией антибиотики приносятся с полей. Потому что все фунгициды – препараты, которыми обрабатываются растения от грибковых заболеваний, – являются очень сильными антибиотиками. И они могут попадать в мед.— И как эту проблему решили?— Делаются анализы, и тот мед, который не проходит проверку, идет в кондитерское производство, поскольку при высоких температурах все антибиотики уничтожаются. Но на экспорт он уже не идет. По факту такого меда немного, и проблема больше надуманная, мягко говоря. Да, бывает. Но это редкость – один процент.— Добрый день. Виктор беспокоит. Геннадий Брониславович, почему Европа покупает наш мед? У них своего нет?— Почему же? Есть. Европа как покупает, так и очень много продает. Мед большей частью приобретается не из-за того, что его нет, а для расширения ассортимента. Например, ассортимент меда в Германии на порядок больше, чем у нас, потому что там мед со всего мира. А у нас – только отечественный.Хорошо берут украинский подсолнечный мед в Европе и особенно – в США. У них мед в основном темный, и они очень хорошо закупают наш светлый – подсолнечный. Тем более что наш мед пока практически самый дешевый в Европе.Кроме подсолнечного в Украине производятся ранние меды – акациевый, липовый, луговое разнотравье. В категорию подсолнечного попадает любой мед, который собирается в период цветения подсолнухов. На внутреннем рынке он самый доступный. Первые подороже, поскольку их мало. Дорогой мед практически не экспортируется – это просто невыгодно, такой мед хорошо реализуется на внутреннем рынке.— Геннадий Брониславович, здравствуйте. Слышала, что Украина, помимо меда, экспортирует также и пчел, и шмелей. Это правда? Меня зовут Анна.— Шмели – не совсем наша отрасль. Если шмели и продаются, то используются исключительно для опыления в теплицах. Это единица, которая к меду никакого отношения не имеет, их специально выводят именно для опыления. Стоит это очень дорого – порядка 30-60 долларов за семью. Больше всего ими занимаются в Израиле – там шмелиная семейка для опыления растений в теплицах стоит от 100 долларов.Что касается пчел, то, по последней информации, купить в Украине пчел пожелала Канада, но это пока еще в проекте. Но я сразу скажу: с теми требованиями, которые выдвигаются к пчелам, мы, наверное, ничего не продадим. Прежде всего они должны быть здоровыми. Кроме того, в этих пчелах должен быть заложен потенциал, чтобы они приносили мед. Порода должна хорошо подходить под климат Канады, и таких еще можно найти. А вот ветеринарным требованиям наши пчелы вряд ли соответствуют. Анализ будет очень скрупулезный. Думаю, что пройти его будет очень сложно. Кроме того, зимовка этого года была тяжелой, отход пчел начался еще с осени – из-за клещей и погоды. И сейчас на внутреннем рынке очень высокий спрос на пчел. Думаю, что разница в цене между Канадой и Украиной не будет очень большой.Если бы я был представителем канадцев, не спешил бы брать очень много. Взял бы 100-200 семей и посмотрел, а что такое украинские пчелы. Думаю, что так и произойдет, никто тысячами их закупать не будет, поскольку это очень большой риск.— Геннадий Бронеславович, здравствуйте. Меня Екатерина Семеновна зовут. Закончился мед, который брали на зиму. Хочу докупить пару баночек. Скажите, как должен выглядеть настоящий мед сейчас? Может ли он быть жидким?— У нас собирают ранние, средние и поздние сорта меда. Ранние – на основе акации – склонны к долгому переходу в кристаллическое состояние, то есть они и сейчас остаются жидкими. Такой мед самый дорогой, но очень вкусный и ароматный. Его цвет – почти прозрачно-золотистый, желтоватый или даже зеленоватый. Насыщенного цвета, похожего по цвету на домашнее подсолнечное масло, у майского меда быть не может. Подсолнечный мед – желтый в жидком виде и очень быстро кристаллизуется , в застывшем – ярко-желтый. Гречишный – коричневого цвета.— А как выбрать правильный мед?— А вы его попробуйте. Тот мед, который больше всего вам по вкусу, – и есть тот, который вам нужен.— Правда ли, что разогретый мед теряет все свои витамины?— Мед, конечно, можно разогреть – и он станет прозрачным, жидким. Но я вам сразу скажу: мед – очень калорийная, энергоемкая штука, и витамины, которые в нем есть, – это остатки пыльцы, не отфильтрованные пчелами. Поэтому мед изначально не является продуктом с высоким содержанием витаминов. Основная его ценность в том, что он обладает лечебными свойствами, не являясь при этом кладезем витаминов. Кстати, даже то небольшое количество витаминов чаще всего теряется в процессе хранения. Считается, что мед должен храниться при температуре не выше 15 градусов и срок хранения – два года.— А есть ли у нас на рынке поддельный мед?— На рынке меда очень много, и смысла его фальсифицировать нет никакого. Это дороже обойдется.— Когда появится первый мед в новом сезоне?— Первый мед может появиться на рынке приблизительно в 15-20-х числах мая, но это не массовое явление. Акациевый мед качают в начале июня – если будет цвести акация (в прошлом году она подмерзла). По старому календарю 13 июня – это еще 31 мая, поэтому все, что откачано до этого числа, считается майским медом. Свежего урожая можно ожидать в начале июня.