СБУ проводит 25 обысков у подозреваемых в проведении антиукраинских акций 12 марта 2018 г. источник 0 0

В понедельник сотрудники Службы безопасности проводят более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны. Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий", - сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



Гитлянская также отметила, что среди подозреваемых есть работники СМИ.



"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", - добавила пресс-секретарь.