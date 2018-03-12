В Харькове намечается Фестиваль греческой культуры: программа

Фестиваль греческой культуры, посвященный Дню Национального Возрождения Греции, пройдет в Харькове с 17 марта по 1 апреля.

Справка

Фестиваль греческой культуры посвящен Дню Национального Возрождения Греции, который отмечается ежегодно 25 марта. В этот день греки всего мира отдают почести героям Революции 1821-1829 годов. За восемь лет революции на борьбу за независимость от османского владычества в Греции было мобилизовано около 100 тысяч солдат, около 50 тысяч из них погибли. Однако жертвы не были напрасными: в 1829 году Турция признала независимость Греции, а позже независимость греческого государства признали и другие державы мира.

Откроет фестиваль презентация сборника стихотворений «Константинос Кавафис. Избранное», изданного Институтом литературы им. Т.Г. Шевченко в серии «Библиотека мировой литературы». Это первое издание поэзии выдающегося греческого поэта на украинском языке. Презентация пройдет 17 марта в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4, 9-й эт., конференц-зал Центральной научной библиотеки). Начало – в 14:30.18 марта состоится праздник для детей, посвященный Дню Независимости Греции, и будет объявлен VIII Областной конкурс детского рисунка «Сияние Эллады» на тему «Великие греки всех времен». Мероприятие пройдет в языковом центре «International House» (ул. Бажанова, 7, 3-й эт.). Начало – в 13:00.24 марта состоится торжественное собрание, посвященное Дню Национального Возрождения Греции. Встреча пройдет в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете (ул. Ярослава Мудрого, 25). Начало – в 13:00.Через несколько дней, 1 апреля, любителей греческой культуры ждет вечер «Понтийские греки: история, культура, традиции». Место проведения – International House (ул. Бажанова, 7). Начало – в 13:00.Организаторы фестиваля: Общественная организация «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Мероприятия пройдут при поддержке отдела по работе с объединениями граждан Харьковского городского совета, Федерации греческих обществ Украины, Одесского филиала Греческого фонда культуры, благотворительной организации «Фонд Бумбураса».