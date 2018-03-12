Политика

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ЕС не признает «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму

ЕС не признает «выборов» президента РФ в оккупированном Крыму
Европейский Союз не признает так называемых выборов президента РФ на территории оккупированного Россией Крымского полуострова.
Соответствующее заявление на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко сделала высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Как отметила Могерини, чрезвычайно важно, что ее визит в Украину проходит "всего за несколько дней до четвертой годовщины аннексии Крыма и Севастополя".

"Мы не признаем аннексию. Мы продолжим воплощать нашу политику непризнания аннексии. И мы продолжаем осуждать это нарушение международного права, - заявила Могерини. - Мы не признаем так называемые выборы там, и мы остаемся приверженными полному воплощению нашей политики непризнания, как я сказала, в том числе из-за санкций, связанные с этим".

Также она заявила: "Мы продолжим призывать к соблюдению прав всех украинских граждан в Крыму, в том числе крымских татар, и мы продолжим призывать к немедленному освобождению всех тех, кто был задержан и осужден в нарушение международного права".

Напомним, Совет Европейского Союза 12 марта утвердил решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как известно, выборы президента РФ запланированы на 18 марта – годовщину аннексии Крыма.

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