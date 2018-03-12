Харьковский болельщик выиграл джекпот в финале Кубка Украины по баскетболу: видео-факт

Обладателем Кубка Украины среди мужских команд второй год подряд стал днепровский «Днепр». «Финал четырех» проходил в Харькове.

Зритель удачно попал в корзину

Во время финала Кубка Украины по баскетболу в Харькове, в котором встретились «Химик» и «Днепр», болельщик выиграл джекпот.

В перерыве матча во время традиционной игры для болельщиков он броском с центра площадки отправил мяч точно в цель. И таким образом выиграл 20 тысяч гривен.





В первом полуфинале «БИПА-Одесса» уступила «Химику» из Южного Одесской области – 61:69, а затем на площадку вышли «Днепр» и харьковский «Политехник». Первую четверть с минимальным перевесом выиграли днепряне – 26:25, а к большому перерыву их преимущество выросло до восьми очков – 50:42. К исходу получаса перевес «Днепра» стал выше еще на очко – 68:59, однако в заключительном периоде, на 38-й минуте, политехники сравняли счет – 73:73. Борьба шла до последних секунд, и «Днепр» сумел вырвать победу – 80:75. Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Политехника» Бо Джейк Барнс, который принес нашей команде 22 очка, а у «Днепра» форвард Станислав Тимофеенко записал в свой актив 17 очков.Упорной выдалась борьба и в финальном поединке. Первый период остался за «Днепром» - 22:16, но к большому периоду «Химик» сократил разрыв наполовину – 37:34. В третьем периоде днепряне увеличили разрыв – 56:48 и довели матч до победы – 78:71. Самым результативным игроком финального матча стал защитник «Химика» Деррик Антуан Колтер (22 очка), а форвард «Днепра» Дмитрий Глебов уступил ему одно очко.Кстати, Дмитрий Глебов получил на церемонии награждения приз MVP (самого полезного игрока) «финала четырех». В финальной игре он не только набрал 21 очко, но также сделал 7 подборов мяча под щитами и отдал 4 результативные передачи своим партнерам за 31 минуту на площадке. При этом стоит отметить, что 17 очков Глебов набрал за первую половину матча. Индивидуальные награды также получили: лучший защитник - Деррик Антуан Колтер («Химик»), лучший форвард – Станислав Тимофеенко («Днепр»), лучший центровой – Вячеслав Петров («Химик»).В чемпионате Украины в женской Суперлиге харьковский БК «ХАИ» провел в гостях два очередных матча. В субботу в Херсоне подопечные Элеоноры Чек встречались с аутсайдером первенства – местной командой «ХГУ-Таврическая звезда». Первая четверть осталась за харьковчанками – 16:22, однако к большому перерыву на табло горели одинаковые цифры – 36:36. А вот вторая половина матча проходила уже при безоговорочном преимуществе гостей, которые после трех периодов вели – 47:65 и в итоге довели дело до разгрома – 61:92. Самым результативным игроком в этой встрече стала харьковчанка Наталия Покровенко (23 очка), а в команде хозяек Лолита Сысоева набрала 13 очков.В воскресенье БК «ХАИ» играл в Одессе с одним из лидеров – местной командой «Интерхим-СДЮСШОР имени Литвака» – и дал ей настоящий бой. Харьковчанки выиграли первую четверть – 18:21 и сохраняли минимальное преимущество к большому перерыву – 34:35. Переломной в матче стала третья четверть, после которой одесситки были впереди – 54:46. В заключительном периоде наши девчата так и не сумели догнать хозяек площадки, и «Интерхим» довел матч до победы – 69:63. Наталия Покровенко принесла харьковчанкам 21 очко, а в одесской команде Светлана Колибабчук записала на свой «лицевой счет» 17 очков.С 30 очками после 22 игр БК «ХАИ» занимает в турнирной таблице шестое место. 17 и 18 марта в гостях харьковчанки сыграют два матча с «Винницкими молниями», которые с 32 очками после 23 встреч находятся на четвертом месте.