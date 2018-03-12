«Укрзалізниця» ищет название для экспресса в аэропорт Борисполь 12 марта 2018 г. источник 0 0

"Укрзалізниця" объявила конкурс на поиск названия для экспресса, который будет курсировать между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь.

"Идея такого экспресса не нова, но на этот раз определен оптимальный вариант ее воплощения. Строительство начнется не позднее июня и завершится в декабре 2018 года", - сказано в сообщении на странице в Facebook.



В "Укрзалізниці" отметили, что новый маршрут призван уменьшить зависимость путешественников от городского трафика и обеспечить быстрый и удобный способ добраться до главного аэропорта Украины.



"Укрзалізниця" предлагает присылать свои варианты названия на адрес infopress@uz.gov.ua или оставлять их в комментариях на Facebook.

