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«Укрзалізниця» ищет название для экспресса в аэропорт Борисполь

«Укрзалізниця» ищет название для экспресса в аэропорт Борисполь
"Укрзалізниця" объявила конкурс на поиск названия для экспресса, который будет курсировать между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь.
"Идея такого экспресса не нова, но на этот раз определен оптимальный вариант ее воплощения. Строительство начнется не позднее июня и завершится в декабре 2018 года", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

В "Укрзалізниці" отметили, что новый маршрут призван уменьшить зависимость путешественников от городского трафика и обеспечить быстрый и удобный способ добраться до главного аэропорта Украины.

"Укрзалізниця" предлагает присылать свои варианты названия на адрес infopress@uz.gov.ua или оставлять их в комментариях на Facebook.

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