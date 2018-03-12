Происшествия

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В Харькове развелось множество поддельных купюр

В Харькове развелось множество поддельных купюр
В Харьковской области распространено фальшивомонетничество.
Об этом свидетельствует анализ структуры преступлений на территории Харьковской области.

В 2017 году полицией зарегистрировано 400 случаев изъятия поддельных купюр из денежного обращения. Чаще всего изымались банкноты с признаками подделки номиналом 200 и 500 грн.

По заключению экспертов, данный вид преступлений характеризуется высокой латентностью и общественной опасностью, негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в государстве.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, следует знать основные признаки, по которым можно отличить поддельные гривны от настоящих.

Национальная валюта Украины – гривна – имеет немало уровней защиты. Поэтому если внимательно посмотреть на купюру, можно легко понять, настоящая она или нет: по водяным знакам, защитным лентам, рельефному изображению, которое ощущается на ощупь и другими скрытыми изображениями.

По словам старшего судебного эксперта НИЭКЦ МВД Украины Яны Ткаченко, самый простой способ определения купюры – посмотреть на свет. Водяной знак в настоящий купюре, который просматривается на просвете, должен быть аналогичен портрету. На поддельных деньгах часто отсутствует микропечать с изображением портрета. Также стоит обратить внимание и на защитную ленту, идущую поперек купюры, с микротекстом, там номинал видно на свет.

– Не забывайте также смотреть текст на купюре. На подделках часто можно встретить ошибки в словах. Проверить подлинность купюры можно бесплатно в любом отделении банка, где есть касса. Если они окажутся поддельными, банкноты изымаются без возмещения их стоимости и передаются в полицию для дальнейшего проведения экспертизы, – предупредила Яна Ткаченко.

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