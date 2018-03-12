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Харьковский «Локомотив» проехался по соперникам

Харьковский «Локомотив» проехался по соперникам
Состоялись матчи предпоследнего на групповой стадии чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге 13-го тура, и в упорной борьбе все восемь команд сумели пополнить свой багаж турнирных очков.
Действующий чемпион Украины и лидер нынешнего чемпионата харьковский «Локомотив» в Чернигове встречался с одним из аутсайдеров – местным «Буревестником-ШВСМ». В первой встрече хозяева площадки сумели дать железнодорожникам настоящий бой и отобрать у них одно очко. Первый сет остался за черниговцами – 25:19, вторую партию выиграл «Локомотив» – 20:25. В третьем сете победу на «больше-меньше» вырвал «Буревестник-ШВСМ» – 26:24, но подопечные Игоря Зяблицева, выиграв затем четвертую партию – 16:25, взяли верх и в решающей пятой – 12:15, победив в матче – 2:3. Повторную встречу «Локомотив» выиграл на следующий день уже без особых проблем – 0:3.

— В первый день наша команда добыла победу со счетом 3:2. И если смотреть в целом на общую игру «Локомотива», то игра была неплохая. Но за одним исключением — не справились с диагональным черниговской команды. Этот нападающий команды соперника 47 раз атаковал и принес 33 очка. Не справились с ним на блоке. Сегодня мы были готовы к такой игре соперника, и наши волейболисты, выполнив установку, сумели закрыть атаки по диагонали. В свою очередь, в составе своей команды хотел бы отметить Юрия Томина и Евгения Капаева, которые показали стабильную игру в этом туре — на своем уровне. У нас после микротравмы был не задействован в полную силу и Олег Шевченко. Фактически он целенаправленно не готовился к туру, и входить в игру ему было непросто. Также отмечу, что в первый день, наверное, сыграла свою роль и легкая недооценка соперника. Все же команда «Буревестник-ШВСМ» – сегодня один из аутсайдеров лиги, и сильного сопротивления, может быть, некоторые волейболисты нашей команды и не ождали. А вот команда Чернигова играла свободно, и где-то без оглядки на результат. Поэтому получилась такая первая игра. Во второй мы заставили соперника больше ошибаться, лучше сыграли на блоке и взяли победу с «сухим» счетом. Теперь будем готовится к заключительному, 14-му туру с «Днепром», который состоится на нашей площадке в Харькове, – сказал после окончания второго матча главный тренер «Локомотива» Игорь Зяблицев.

Другой харьковский клуб – «Юракадемия» принимал в своем вузовском спорткомплексе на Пушкинской львовскую команду «Барком-кажаны». Первую встречу юристы проиграли всего за час – 0:3, зато на следующий день продемонстрировали настоящий боевой дух и выиграли матч – 3:2.

Также обменялись победой команды в двух остальных парах: ВК «МХП-Винница» – «Новатор» (Хмельницкий) – 2:3, 3:2, «Днепр» (Днепр) – «Сердце Подолья» (Винница) – 1:3, 3:1.

После 26 сыгранных каждой командой матчей турнирное положение выглядит так: «Локомотив» – 21 победа (60 очков), «Барком-кажаны» – 18 (55), «Сердце Подолья» – 17 (49), «Новатор» – 16 (50), ВК «МХП-Винница» – 16 (49), «Юракадемия» – 10 (27), «Буревестник-ШВСМ» – 3 (14), «Днепр» – 3 (10).

В заключительном туре 15 и 16 марта встречаются: ВК «МХП-Винница» – «Юракадемия», «Новатор» – «Сердце Подолья», «Барком-кажаны» – «Буревестник-ШВСМ», «Локомотив» – «Днепр».

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