В Харькове подорожает квартирная плата

В Харькове вырастут тарифы на содержание домов, сооружений и придомовых территорий, находящихся в собственности территориальной громады. Они будут скорректированы только по статьям расходов «зарплата», доля которой в себестоимости услуги составляет более 70%. Причина — увеличение в стране минимальной зарплаты до 3723 грн и прожиточного минимума до 1762 грн.
Увеличение тарифа будет разным – для каждого дома оно рассчитывается индивидуально. Процент повышения будет зависеть от услуг, предоставляемых дому коммунальными службами.
— Не у всех есть лифты, не у всех есть системы диспетчеризации и, соответственно, системы энергоснабжения лифтов, — поясняет эксперт в сфере ЖКХ Евгений Лисичкин. — То есть стоимость одного квадратного метра зависит в основном от наличия этих услуг, а также этажности, технического состояния лифтов. Кроме того, жители одно-двухэтажных домов не оплачивают обслуживание системы сливной канализации, то есть сливной трубы.
По словам эксперта, стоимость одного квадратного метра общей площади квартиры будет колебаться в пределах от 2,35 гривны до 4,82 гривны. То есть повышение в среднем произойдет на 25-30%.
— Так, например, в пятиэтажке на ул. Кацарской, 23 стоимость одного квадратного метра жилой и нежилой площади будет составлять 2,35 грн вместо 1,94 грн. Это минимальный тариф, поскольку здесь жильцы получают всего семь из 12 услуг, которые входят в квартплату. Они не оплачивают лифты, энергоснабжение и диспетчеризацию, а также сливную канализацию и горячее водоснабжение. В домах, где нет лифтов, подорожание идет в основном за счет уборки придомовой территории, — рассказывает Евгений Лисичкин. – В девятиэтажном доме на улице Морозова, 32 тариф поднимется до 3,90 грн. В шестнадцатиэтажке на улице Полевой, 6 вообще составит 4,79 грн за квадратный метр, а в двенадцатиэтажке на ул. Академика Павлова, 134 – 4,82 грн./ кв. м.
Всего харьковчане оплачивают 12 видов услуг, которые входят в содержание домов и придомовых территорий.
— Среди них – уборка двора, обеспечение работы лифтов, обслуживание систем диспетчеризации, водоснабжения, водоотведения, отопления и сливной канализации. С сюда также входит обслуживание вентиляционных каналов, сетей электроснабжения и электрооборудования, освещение мест общего пользования, обслуживание домовых вентиляционных каналов, — уточняет эксперт в сфере ЖКХ Евгений Лисичкин. – Однако поступает много жалоб от горожан на то, что далеко не все из этих услуг предоставляются либо предоставляются не с той периодичностью. Например, вызывает вопрос уборка придомовой территории, поскольку границы этой территории конкретно не обозначены. Есть нарекания и на обслуживание внутридомовых сетей, много недовольства по поводу работы лифтов и т.д.
Жительница Салтовки Татьяна Ефимовна работой дворников, в общем-то довольна, но…
— Дворники убирают хорошо – ничего не скажу, — рассказывает она. – Избавляют нас от опавшей листвы, поломанных веток после бури, расчищают снег, посыпают песком тротуары в гололед. Но вот озеленением придомовой территории не занимаются. Жильцы сами покупают рассаду и клумбы разбивают, деревца высаживают.
— А почему дороги внутри микрорайона не чистят? – вмешивается в разговор Антон Петрович. – Да, тротуары от снега в некоторых местах очистили, а проезжая часть – просто кошмар. К нам скорая подъехать не смогла, медикам пришлось через весь микрорайон пешком топать. Пришли злые, как собаки. Это хорошо, что жену не пришлось госпитализировать. Я даже не представляю, как бы они ее на носилках до машины тащили. Воду в специализированные киоски дней пять не привозили – тоже машина не проезжает. Или это не считается придомовой территорией? Так где же она в таком случае?
Елена Павловна жалуется на периодически не работающий лифт.
— Практически каждые две недели стоит на первом этаже в открытыми дверями, — говорит она. – У нас дом – девятиэтажный, в подъезде много пожилых людей, есть несколько инвалидов. Вот и сидят они неделями в заточении, поскольку сами преодолеть лестничные пролеты не в состоянии.
А Виктора Петровича возмущает, что у них в подъезде без конца прорывает стояки, а сантехник за ремонт требует денег.
— Говорит, мол, стояк в вашей квартире – значит, вы и должны оплачивать его ремонт или замену, — сетует пенсионер он. – Так за какую систему водоснабжения и водоотведения я плачу?
Новые тарифы будут предложены на рассмотрение исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Напомним, в последний раз тарифы на квартплату в Харькове повысили с 1 июня 2017 года. Размер повышения варьировался от 29,6 копейки до 4,7 гривны за квадратный метр площади жилья.
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