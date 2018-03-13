Сколько будет тянуться судебная тяжба об имуществе Подвезько

Два года назад мошенник успел выйти на свободу по закону Савченко, отбыв лишь часть срока, а его имущество до сих пор не конфисковано.
Дело о конфискации имущества черного риелтора Антона Подвезько после выигранной им апелляции снова зависло в Дзержинском районном суде Харькова. Точнее, речь идет о восстановлении срока подачи исполнительного листа в уголовном деле о конфискации его имущества в Государственную исполнительную службу.
Заседание суда переносится уже в третий раз: с 22 января – на 5 февраля, потом – на 28 февраля и теперь уже – на 22 марта. По информации пресс-секретаря Дзержинского районного суда Харькова Натальи Бугай, рассмотрение дел два раза не состоялось в связи с тем, что Антон Подвезько не являлся на суд, а извещение о том, что уведомление ему был вручено, не приходило. То есть получается, что о судебном заседании он проинформирован не был.
— В последний раз в слушании дела был объявлен перерыв для предоставления доказательств на судебное заседание от налоговой, — сообщила Наталья Бугай. – Истец со стороны государства — представитель налоговой (Центральной ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области) на суде присутствовал. Ответчик в процессе по установлению юридического факта не предусмотрен. Третья сторона, не заявляющая конкретных требований, то есть участники этого процесса — представители ГИС ГТУЮ в Харьковской области, Харьковской городской прокуратуры № 1 на заседании присутствовали, а вот Антон Подвезько опять не явился, но уведомление о том, что он извещен, у суда есть.
Есть ли конец судебным тяжбам?
По мнению адвоката, правозащитника Романа Лихачева, судебные тяжбы могут тянуться до бесконечности.
— То, что кто-то из представителей третьей стороны не явился в суд – вполне может быть причиной для переноса судебного заседания. Но только лишь в том случае, если суд должным образом не уведомил сторону о дате и времени следующих слушаний, потому что это нарушение прав третьей стороны. Это, кстати, может стать основанием для того, чтобы апелляционная инстанция отменила решение первой инстанции, — говорит Роман Лихачев. – Между тем нередко случаются ситуации, когда суд высылает повестку о заседании, запланированном, допустим, через месяц, всего за два-три дня до назначенного срока. Конечно, она не успевает вернуться. Поэтому фискальная служба, если она, конечно, заинтересована в положительном исходе, должна была после переноса судебного заседания проследить, вовремя ли отправлены повестки третьей стороне, ходатайствовать, чтобы уведомления сторонам были отправлены в тот же день.
В том, что слушание дела было перенесено из-за нехватки доказательств со стороны истца для полного изучения материалов дела, адвокат не усмотрел нарушений.
— Налоговая до начала судебного заседания должна была предоставить все документы, на которые будет опираться суд. В данном случае суд как раз делает то, что должна была делать фискальная служба при подаче документов, — говорит Роман Лихачев.
По словам адвоката, дело в суде первой инстанции должно рассматриваться не более двух месяцев, но никаких санкций за то, что суды не укладываются в срок, законом не предусмотрено.
— В основном суды общей юрисдикции не придерживаются этих сроков, — говорит Роман Лихачев. – Законом не установлена жесткая норма о том, что если дело в течение двух месяцев не будет рассмотрено – последуют какие-то санкции. То есть по сути этот процесс может длиться до бесконечности.
Или, по крайней мере, до тех пор, пока во владении Подвезько никакого имущества не останется. В частности, по словам адвокатов потерпевших от мошеннических действий черного риелтора, Подвезько легализует (отмывает) доходы, полученные преступным путем, через ООО «Агентство недвижимости «Эстейт-сервис» и якобы официальные сделки.
По информации начальника Отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области Елены Баранник, во время досудебного расследования по факту завладения мошенническим путем права собственности на квартиры и домовладения граждан, расположенных на территории Харькова и области, которое проводило следственное управление ГУ НП в Харьковской области, установлено, что 114 объектов недвижимости путем подписания акта приема-передачи недвижимого имущества Подвезько А.В. и Беспалым Ю.А. передано в уставный фонд ООО «Агентства недвижимости Эстейт-сервис», расположенное в Киеве. Эти сведения 06.12.2016 внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 388 УК Украины и начато досудебное расследование. 20.03.2017 уголовное производство для проведения дальнейшего досудебного расследования направлено в СУ ГУ НП в Киеве, где оно и осуществляется в настоящее время.
Кроме того, на основании информации, предоставленной «Вечерним Харьковом»
, по обращению народного депутата Сергея Лещенко в ГУ НП в Киеве относительно возможных мошеннических действий представителей ООО «Агентство недвижимости «Эстейт-сервис», 5 декабря 2017 года было открыто уголовное производство №12017100080010741 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Как продвигается следствие, «Вечерний Харьков»
расскажет в следующей публикации.
Суды пошли по второму кругу
Напомним, исполнительный документ по приговору суда от 25.09.2014 года, предусматривающий, помимо лишения свободы, еще и конфискацию имущества Антона Подвезько, был предъявлен для принудительного исполнения в Дзержинский отдел ГИС ГТУЮ по заявлению Центральной ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области (то есть налоговой) 19 января 2017 года. Однако в связи с пропуском трехмесячного срока предъявления исполнительного документа госисполнитель 21 января 2017 года вернул его взыскателю без принятия к исполнению. Центральным ОГНИ было направлено письмо и возвращены материалы в Дзержинский районный суд, заседание которого по вопросу восстановления пропущенного срока было назначено на 12.06.2017 года. Однако оно не состоялось, поскольку представитель истца (сотрудник юридического отдела Центральной ОГНИ г. Харькова ГУ ГФС в Харьковской области) не ознакомился с материалами дела. В результате судебное заседание, которое могло бы дать старт процессу конфискации имущества квартирного афериста Антона Подвезько, перенесли на 5 июля 2017 года, а затем — на 7 августа 2017 года, поскольку судья Шишкин, который, собственно, и должен был вести заседание, в этот самый момент находился на другом слушании в качестве следственного судьи. 7 августа Дзержинский райсуд вынес-таки постановление о возобновлении пропущенного срока для предъявления к исполнению исполнительного листа.
Однако Антон Подвезько подал апелляцию. И 26 декабря 2017 года Апелляционный суд Харьковской области отменил постановление Дзержинского районного суда Харькова от 7 августа 2017 года о возобновлении сроков предъявления исполнительного листа в уголовном деле о конфискации имущества Антона Подвезько. Назначено новое рассмотрение заявления центральной ОГНИ г. Харькова ГУ ГФС в Харьковской области о возобновлении срока предъявления для исполнения исполнительного листа в суде первой инстанции — опять-таки в Дзержинском районном суде.