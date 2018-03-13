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Минздрав не хочет назначать Богдана Федака

Минздрав не хочет назначать Богдана Федака
Министерство здравоохранения Украины не согласовало кандидатуру  Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА.
Харьковская облгосадминистрация обратилась в Минздрав относительно согласования Федака на должность руководителя облздрава. Вместе с тем, в министерство поступила информация относительно уголовного прошлого указанного кандидата, сообщается на сайте Минздрава. Чтобы опровергнуть или подтвердить эту информацию, 5 февраля Минздрав направил запросы в соответствующие инстанции.

«Мы получили информацию, что Федак Б.С. привлекался к уголовной ответственности: в 1995 году его арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 части второй, 172 УК Украины (в редакции 1960 года). Суд признал Федака виновным в деле, которое фигурировало в СМИ как «дело детей», и назначил наказание — два с половиной года лишения свободы. Верховный суд Украины подтвердил приговор областного суда, однако вскоре Федак Б.С. был амнистирован. Считаем недопустимым назначение человека с криминальным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не можем согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА», – говорится в сообщении на сайте министерства.

О своем решении Минздрав Украины сообщил в ХОГА официальным письмом.

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