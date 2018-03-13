В центре-музее Макаренко прошел день открытых дверей 13 марта 2018 г. Павел Гусев 0 0

К 130-летию выдающегося педагога Антона Семеновича Макаренко в центре-музее его имени 11 марта прошел день открытых дверей.

Гости центра ознакомились с выставкой, посвященной Антону Семеновичу, и экспозицией «История пенитенциарной службы Харьковской области», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Гости получили приятные впечатления и поблагодарили руководство музея за возможность узнать больше о выдающемся педагоге.



Напомним, центра-музей Антона Макаренко был построен в селе Подворки Дергачевского района в 1988 году, но в 1996 году было прекращено его финансирование, и учреждение пришло в упадок. Осенью 2012 начались работы по его реконструкции, также была выполнена реставрация и пополнение фонда музея. После реконструкции центр-музей открыли в мае 2013 года.