В центре-музее Макаренко прошел день открытых дверей
13 марта 2018 г.
Павел Гусев
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К 130-летию выдающегося педагога Антона Семеновича Макаренко в центре-музее его имени 11 марта прошел день открытых дверей.
Гости центра ознакомились с выставкой, посвященной Антону Семеновичу, и экспозицией «История пенитенциарной службы Харьковской области», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Гости получили приятные впечатления и поблагодарили руководство музея за возможность узнать больше о выдающемся педагоге.
Напомним, центра-музей Антона Макаренко был построен в селе Подворки Дергачевского района в 1988 году, но в 1996 году было прекращено его финансирование, и учреждение пришло в упадок. Осенью 2012 начались работы по его реконструкции, также была выполнена реставрация и пополнение фонда музея. После реконструкции центр-музей открыли в мае 2013 года.