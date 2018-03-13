Украинский язык в Харькове пользуется спросом

Насколько активно харьковчане ринулись познавать рідну мову, выяснял «Вечерний Харьков»
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Курс «Изучай украинский язык!» открыт на базе языковых клубов Харьковского национального университета радиоэлектроники.
— Три года тому назад мы впервые открыли бесплатные курсы для изучения украинского языка, — рассказывает инициатор и разработчик курсов, преподаватель кафедры украиноведения ХНУРЭ Алла Сергеева. – Тогда на занятия записались более ста человек. Сформировалось пять групп. Слушатели были самого разного возраста – от 15 до 75 лет.
В прошлом году организаторы курсов решили немного переформатировать занятия и создать экспресс-курс «Заговори українською мовою».
— Мы заметили такую тенденцию: в Харькове очень много людей, которые знают язык, понимают, что говорят по телевидению, читают, но у них такая проблема – они не разговаривают рідною мовою. В Харькове преобладает русскоязычная среда, что не дает возможности общаться на украинском языке, — говорит Алла Сергеева. — Поэтому в прошлом году мы и решили сделать такой экспресс-курс, основным направлением которого было дать людям толчок и создать такую среду, где можно общаться на украинском. Тогда мы набрали приблизительно 60 человек, у нас работали три группы. Преподаватели были из нашего университета.
А в этом году снова решили изменить направление курсов, добавив туда больше практического опыта.
— Мы считаем, что сегодня сложилась такая тенденция, когда человек просто не может не знать украинский язык. Он должен и говорить, и знать правила грамматики, синтаксиса. Поэтому сегодняшние курсы — это еще и толчок к тому, чтобы научить людей разговаривать. И, конечно, обязательно обращаем внимание на правила грамматики, — говорит Алла Сергеева. – В этом году зарегистрировалось 30 человек, но еще на протяжении последних дней многие звонили – интересовались, можно прийти на курсы без регистрации. Конечно, можно, приходите!
По словам Аллы Сергеевой, овладеть украинским языком выявили желание люди разного возраста. Есть среди них и подростки, и пожилые люди.
— Цель каждого из них – совершенствоваться. Вообще, очень приятно слышать, когда человек говорит: «Я живу в Харькове всю жизнь, а украинский язык не изучал, не разговаривал. Но сейчас я вижу позитивную тенденцию. Знаю, что живу в Украине, и хочу разговаривать на украинском языке». Есть такие, кому язык необходим для работы, чтобы свободно общаться, знать грамматику. Есть иностранные студенты, которые изучали русский язык, а теперь хотят выучить еще и украинский.
Курс рассчитан на месяц. Но можно продолжить обучение по таким направлениям, как украинская литературная речь, деловая украинская речь и курс для тех, кто не изучал. Правда, последующие занятия уже будут платными.
По словам Аллы Сергеевой, сегодня уже можно говорить о том, что в Харькове очень много людей, которые понимают, что украинский язык – это основа национальной идентичности.
— Человек позиционирует себя как украинец и считает, что должен говорить на украинском языке. Он может знать хоть 20 языков, но рідну мову — просто обязан, — считает она. — У нас есть люди, которые пришли на курсы три года назад и до сих пор посещают занятия. Тогда они практически не говорили на украинском, а сегодня уже – достаточно бегло. Есть у нас такая практика – на первом занятии просим рассказать о себе на украинском языке. И они уже довольно хорошо рассказывали о себе, о своих интересах и мечтах на украинском. Я считаю, что тенденция к познанию украинского языка и общению по-украински увеличивается. Единственное, что нужно — больше уделять этому внимания, чтобы таких курсов было как можно больше, больше возможностей для общения.
Возрастных ограничений нет
В группы входит по 10-15 человек. После завершения курсов слушатели получают сертификат. Место проведения – ХНУРЭ, пр. Науки, 14, корпус І, ауд. 600А. Дополнительная информация – по телефону 702-14-98.