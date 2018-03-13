Украинский язык в Харькове пользуется спросом

В Харькове открылись курсы «Изучай украинский язык!», где все желающие могут абсолютно бесплатно освоить азы украинского правописания и разговорной речи.

Возрастных ограничений нет

В группы входит по 10-15 человек. После завершения курсов слушатели получают сертификат. Место проведения – ХНУРЭ, пр. Науки, 14, корпус І, ауд. 600А. Дополнительная информация – по телефону 702-14-98.

Насколько активно харьковчане ринулись познавать рідну мову, выяснялКурс «Изучай украинский язык!» открыт на базе языковых клубов Харьковского национального университета радиоэлектроники.— Три года тому назад мы впервые открыли бесплатные курсы для изучения украинского языка, — рассказывает инициатор и разработчик курсов, преподаватель кафедры украиноведения ХНУРЭ Алла Сергеева. – Тогда на занятия записались более ста человек. Сформировалось пять групп. Слушатели были самого разного возраста – от 15 до 75 лет.В прошлом году организаторы курсов решили немного переформатировать занятия и создать экспресс-курс «Заговори українською мовою».— Мы заметили такую тенденцию: в Харькове очень много людей, которые знают язык, понимают, что говорят по телевидению, читают, но у них такая проблема – они не разговаривают рідною мовою. В Харькове преобладает русскоязычная среда, что не дает возможности общаться на украинском языке, — говорит Алла Сергеева. — Поэтому в прошлом году мы и решили сделать такой экспресс-курс, основным направлением которого было дать людям толчок и создать такую среду, где можно общаться на украинском. Тогда мы набрали приблизительно 60 человек, у нас работали три группы. Преподаватели были из нашего университета.А в этом году снова решили изменить направление курсов, добавив туда больше практического опыта.— Мы считаем, что сегодня сложилась такая тенденция, когда человек просто не может не знать украинский язык. Он должен и говорить, и знать правила грамматики, синтаксиса. Поэтому сегодняшние курсы — это еще и толчок к тому, чтобы научить людей разговаривать. И, конечно, обязательно обращаем внимание на правила грамматики, — говорит Алла Сергеева. – В этом году зарегистрировалось 30 человек, но еще на протяжении последних дней многие звонили – интересовались, можно прийти на курсы без регистрации. Конечно, можно, приходите!По словам Аллы Сергеевой, овладеть украинским языком выявили желание люди разного возраста. Есть среди них и подростки, и пожилые люди.— Цель каждого из них – совершенствоваться. Вообще, очень приятно слышать, когда человек говорит: «Я живу в Харькове всю жизнь, а украинский язык не изучал, не разговаривал. Но сейчас я вижу позитивную тенденцию. Знаю, что живу в Украине, и хочу разговаривать на украинском языке». Есть такие, кому язык необходим для работы, чтобы свободно общаться, знать грамматику. Есть иностранные студенты, которые изучали русский язык, а теперь хотят выучить еще и украинский.Курс рассчитан на месяц. Но можно продолжить обучение по таким направлениям, как украинская литературная речь, деловая украинская речь и курс для тех, кто не изучал. Правда, последующие занятия уже будут платными.По словам Аллы Сергеевой, сегодня уже можно говорить о том, что в Харькове очень много людей, которые понимают, что украинский язык – это основа национальной идентичности.— Человек позиционирует себя как украинец и считает, что должен говорить на украинском языке. Он может знать хоть 20 языков, но рідну мову — просто обязан, — считает она. — У нас есть люди, которые пришли на курсы три года назад и до сих пор посещают занятия. Тогда они практически не говорили на украинском, а сегодня уже – достаточно бегло. Есть у нас такая практика – на первом занятии просим рассказать о себе на украинском языке. И они уже довольно хорошо рассказывали о себе, о своих интересах и мечтах на украинском. Я считаю, что тенденция к познанию украинского языка и общению по-украински увеличивается. Единственное, что нужно — больше уделять этому внимания, чтобы таких курсов было как можно больше, больше возможностей для общения.