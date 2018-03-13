Политика

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Путин признался, что приказал сбить пассажирский самолет из Харькова

Путин признался, что приказал сбить пассажирский самолет из Харькова
Четыре года назад в день открытия Олимпийских игр в Сочи президент РФ Владимир Путин отдал приказ спецслужбам сбить самолет, летевший из Харькова в Стамбул.
В двухчасовом документальном фильме под названием «Путин» тамошний лидер рассказал «журналисту» Андрею Кондрашову о телефонном звонке от сотрудников службы безопасности о захвате самолета Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, который направлялся из Харькова в Стамбул. Якобы на борту находилась бомба, и захватчики самолета требовали посадки в Сочи, сообщает Reuters.

– Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, и похитители требуют посадки в Сочи, – говорит президент России в фильме.

Как говорится в фильме, пилоты сообщили, что у одного из пассажиров бомба. Путин рассказал, что он обратился за советом к сотрудникам службы безопасности, которые сообщили, что план действий по чрезвычайным ситуациям требует, чтобы самолет был сбит.

– Я им сказал: действуйте согласно плану, – признается в фильме Путин. – Вскоре после этого я прибыл на олимпийский стадион вместе с официальными лицами Международного олимпийского комитета.

Через несколько минут Путин получил еще один звонок, пишет Reuters. Ему сообщили, что тревога ложная – просто пассажир пьяный, а самолет продолжает свой рейс в Турцию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне подтвердил комментарии в фильме.

Напомним, Путин в очередной раз баллотируется в президенты. Выборы пройдут в следующее воскресенье, 18 марта.

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