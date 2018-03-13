Здоровье

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В Харьковской области есть запас всех вакцин для проведения прививок детям

В Харьковской области есть запас всех вакцин для проведения прививок детям
6 марта в Харьковскую область поступили еще 12 тысяч доз вакцины против кори (КПК), в целом запас этой вакцины в настоящее время составляет 46 тысяч доз.
– Этого достаточно для проведения плановых прививок против кори детскому населению. Все поликлиники города Харькова, городов области, центры первичной медико-санитарной помощи, ЦРБ обеспечены в достаточном количестве вакцинами против кори, поэтому приглашаем родителей вакцинировать детей, – говорит и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

Запаса БЦЖ и вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка в области хватает до конца года, против полиомиелита – до декабря 2018-го.

– Есть запас вакцин для профилактики дифтерии и столбняка у взрослых (с уменьшенным содержанием анатоксина) до декабря 2018 года. Против вирусного гепатита В – до июля 2018 года, против гемофильной инфекции – до конца марта 2018 (но Минздрав обещает, что эта вакцина будет предоставлена в ближайшее время), – привела данные Галина Сироштан.

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