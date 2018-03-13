Харьков

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В Харькове пройдет международный фестиваль воздушной гимнастики

В Харькове пройдет международный фестиваль воздушной гимнастики
III Международный фестиваль воздушной гимнастики и акробатики Aerial Art Fest – NewStandArt пройдет в Харькове 31 марта.
Участвовать в мероприятии будут представители Украины, Италии, Эстонии – всего около 100 спортсменов (дети от 6 лет, юниоры, взрослые). Они сразятся за звание лучшего в своей категории и своем жанре на различных воздушных снарядах.

Гости фестиваля смогут принять участие в открытых мастер-классах по хореографии и воздушной гимнастике.

В рамках фестиваля также состоится вечернее шоу «Влюбленные в небо», выступления воздушных гимнастов и танцевальных коллективов, файер-шоу и пр.

Место проведения: арт-завод «Механика» (ул. Плехановская, 126, ст. м. «Завод им. Малышева).

Начало чемпионата – в 10:00, начало вечернего шоу – в 20:00.

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