В Харькове пройдет международный фестиваль воздушной гимнастики
13 марта 2018 г.
Вечерний Харьков
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III Международный фестиваль воздушной гимнастики и акробатики Aerial Art Fest – NewStandArt пройдет в Харькове 31 марта.
Участвовать в мероприятии будут представители Украины, Италии, Эстонии – всего около 100 спортсменов (дети от 6 лет, юниоры, взрослые). Они сразятся за звание лучшего в своей категории и своем жанре на различных воздушных снарядах.
Гости фестиваля смогут принять участие в открытых мастер-классах по хореографии и воздушной гимнастике.
В рамках фестиваля также состоится вечернее шоу «Влюбленные в небо», выступления воздушных гимнастов и танцевальных коллективов, файер-шоу и пр.
Место проведения: арт-завод «Механика» (ул. Плехановская, 126, ст. м. «Завод им. Малышева).
Начало чемпионата – в 10:00, начало вечернего шоу – в 20:00.